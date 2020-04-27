Новосибирский филиал Россельхозбанка запустил программу кредитования бизнеса на выплату заработной платы под 0%

Условиями кредитной программы предусмотрена возможность получения средств по ставке 0% годовых на срок не более 6 месяцев и не превышающий 31 декабря 2020 года. Сумма кредита – расчетная величина, которая определяется исходя из размера фонда оплаты труда и численности работников заемщика, а также срока периода субсидирования.



Для получения льготного кредита предприятие должно осуществлять деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях или видах деятельности по перечню, утвержденному Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

— Банк традиционно активно поддерживает сегмент МСП и рассчитывает, что данная программа поможет бизнесу легче преодолеть созданные коронавирусной инфекцией экономические трудности, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала РСХБ.

Россельхозбанк реализует целый ряд антикризисных мер поддержки для бизнеса. Помимо льготного кредитования, в их числе – бесплатное открытие и ведение расчетного счета, предоставление кредитных каникул, реструктуризация кредита, снижение ставки по интернет-эквайрингу. Также клиентам банка доступны удобные дистанционные сервисы для управления счетами и совершения операций в режиме 24х7 без посещения офиса банка – система «Интернет-Клиент» и Мобильный банк для бизнеса.



АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото: пресс-служба банка