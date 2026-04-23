Мама десятерых детей из Новосибирска борется за звание «Мать-героиня»

Оксана У. из Новосибирска, мать десятерых детей, с 2025 года пытается получить звание «Мать-героиня». Она никогда не мечтала о большой семье. Но во втором браке решила, что хочет ещё одного ребёнка. Когда появились два сына, она захотела дочку. В итоге её главным мотивом стала искренняя любовь к детям.

Оксана говорит, что её вдохновляют успехи детей, их решимость и поддержка друг друга. Она мечтает когда-нибудь всей семьёй отправиться на море.

Сибирячка безуспешно пытается получить звание «Мать-героиня» с прошлого года. Причина отказов — судимость, погашенная 27 лет назад.

— Также у комиссии возникли вопросы из-за того, что у нас неполная семья. Я в разводе с 2021 года, после 14 лет брака. Но закон должен быть на моей стороне: если мать в разводе, её всё равно могут наградить, — пояснила она изданию Горсайт.

Она предоставила в администрацию документы, включая благодарности от школы, спортивных клубов и приказы Министерства спорта, подтверждающие профессиональные занятия детей спортом.

В ближайшее время состоится комиссия, которая решит, достойна ли Оксана звания многодетной матери.