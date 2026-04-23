Мама десятерых детей из Новосибирска борется за звание «Мать-героиня»

Автор: Артем Рязанов

В ближайшее время состоится комиссия, которая решит, заслуживает ли женщина этого звания

Оксана У. из Новосибирска, мать десятерых детей, с 2025 года пытается получить звание «Мать-героиня». Она никогда не мечтала о большой семье. Но во втором браке решила, что хочет ещё одного ребёнка. Когда появились два сына, она захотела дочку. В итоге её главным мотивом стала искренняя любовь к детям.

Оксана говорит, что её вдохновляют успехи детей, их решимость и поддержка друг друга. Она мечтает когда-нибудь всей семьёй отправиться на море.

Сибирячка безуспешно пытается получить звание «Мать-героиня» с прошлого года. Причина отказов — судимость, погашенная 27 лет назад.

— Также у комиссии возникли вопросы из-за того, что у нас неполная семья. Я в разводе с 2021 года, после 14 лет брака. Но закон должен быть на моей стороне: если мать в разводе, её всё равно могут наградить, — пояснила она изданию Горсайт.

Она предоставила в администрацию документы, включая благодарности от школы, спортивных клубов и приказы Министерства спорта, подтверждающие профессиональные занятия детей спортом.

В ближайшее время состоится комиссия, которая решит, достойна ли Оксана звания многодетной матери.

В администрации Кировского района изданию пояснили, как получить звание «Мать-героиня». Для этого нужно подать письменное заявление в администрацию. Решение принимается в соответствии с методическими рекомендациями.

— Награждение производится при условии, что родители, представленные к награде, образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни и обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, — указали в ведомстве.

Среди критериев отбора кандидатов на награждение: отсутствие судимости у родителей, высокая успеваемость детей и положительные отзывы о семье от общественных организаций.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме рассказали о пенсии более 100 тысяч рублей для матерей-героинь.

Источник фото: нейросеть Алиса

В Госдуме рассказали о пенсии более 100 тысяч рублей для матерей-героинь

Автор: Артем Рязанов

Матери-героини могут претендовать на пенсию свыше 100 тысяч рублей, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

— Это не только дополнительное материальное обеспечение, но и стаж: набрать его сегодня можно, только ухаживая за детьми, если до этого женщина проработала хотя бы один день... Причем, если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идет за два. Если тройня — так же, — рассказала Бессараб «Ленте.ру».

Многодетную мать из Омска «похоронили» и добавили ей чужого ребенка

Автор: Артем Рязанов

Жительницу Омска Юлию Г., мать троих детей, в 2025 году по ошибке признали умершей из-за совпадения ее данных с полной тезкой из другого города. При этом Алексей, муж омички, получил на Госуслугах уведомление о назначении выплаты по потере кормильца.

Тезку похоронили, а потом оказалось, что у нее не было СНИЛСа, и 16-летнюю дочь женщины на Госуслугах «прикрепили» к омичке.

Многодетным матерям в России предложили увеличить пенсии

Автор: Артем Рязанов

В России планируется отменить ограничение на максимальный период ухода за ребёнком, который будет засчитываться в пенсионный страховой стаж. Сейчас пенсионные коэффициенты начисляются не более чем за четырёх детей, а общий срок ухода за ними не может превышать шести лет.

Министерство труда предложило учитывать все периоды отпуска по уходу за детьми при расчёте пенсии. Это позволит увеличить выплаты многодетным матерям. Например, у женщин с пятью детьми пенсия вырастет на 1180 рублей, а у тех, кто воспитывает шестерых детей — на 2360 рублей.

Многодетной матери из ДНР отказали в пособии в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Во время личного приёма жителей Новосибирской области, который провёл начальник управления Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу Николай Рябов, к нему обратилась женщина, недавно переехавшая из ДНР. Она рассказала о проблемах с получением пособия по уходу за ребёнком.

Многодетная мать, приехавшая в столицу региона из Донецкой Народной Республики, выразила своё недовольство по поводу решения органа социальной защиты населения об отказе в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Самокатчик заплатит многодетной матери за сломанную ногу сына в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Многодетная мать обратилась в прокуратуру Заельцовского района, чтобы добиться справедливости. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что её сын, находясь на прогулке, был сбит 27-летним юношей на электросамокате.

В результате происшествия ребенок получил серьёзные травмы — закрытый перелом костей правой голени, который был оценён как тяжкий вред здоровью.

Администрация отказала многодетной матери в земельном участке под Новосибирском

Автор: Ольга Кирсанова

В Новосибирской области многодетной матери отказали в получении земельного участка, положенный ей по закону. Женщина обратилась за помощью в прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку обоснованности отказа и выявила грубые нарушения социальных прав сибирячки.

