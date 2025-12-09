Водителю, сбившему шесть пешеходов в Новосибирске, изменили меру пресечения

Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для водителя каршерингового автомобиля Олега Попова, который в середине октября сбил на остановке шесть человек.

Напомним, вечером 9 октября автомобиль Volkswagen Polo на большой скорости въехал на остановку общественного транспорта и сбил шесть человек. Всем потребовалась медицинская помощь.

По данным МВД, у 18-летнего водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Сообщалось, что ни он, ни пассажиры каршеринга не пострадали. По данным прокуратуры Новосибирской области, доступ к арендованному автомобилю водитель получил благодаря аккаунту иного лица.

Как говорится в решении суда, Попов обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если это совершено в состоянии алкогольного опьянения лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами.

Тем не менее суд принял решение изменить ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске произошло второе серьезное ДТП с каршеринговым автомобилем.