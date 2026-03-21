Третья декада марта в регионе будет теплее обычного в Новосибирске

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра поделились прогнозом погоды в Новосибирской области на третью декаду.

— Температура будет на 2–3° выше нормы. Среднедекадные показатели составят 0… -2°C, — рассказали редакции в организации.

В ночные часы температура будет на уровне 0…-7 градусов, что соответствует текущим показателям. Днём температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, а в середине декады прогнозируется её повышение до +4…+9 градусов. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха. Осадки вероятны в отдельные дни.

Напомним, что 21 марта в Новосибирске утром будет пасмурно, –1°C, днем +4°C, без осадков, юго-западный ветер 5 м/с. 22 марта утром 0°C, пасмурно, днем дождь со снегом до утра понедельника, температура –2°C, ветер 4,2 м/с.

