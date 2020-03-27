Россельхозбанк увеличил объем кредитования АПК Новосибирской области более чем на 40%

За два месяца 2020 года Новосибирский филиал Россельхозбанка выдал агропредприятиям региона кредиты на сумму 1,7 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 42%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Из них кредиты на общую сумму 1,1 млрд рублей были направлены в сегмент МСБ. Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 518 млн рублей, краткосрочных – 1,2 млрд рублей.

— Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев: только за два первых месяца года наши клиенты получили 895 млн рублей в рамках программы льготного кредитования по ставке не выше 5%. Мы продолжим активно развивать направление льготного кредитования, работать над совершенствованием продуктовой линейки как для агробизнеса, так и для клиентов из различных отраслей экономики – для нас это приоритетные задачи, — отметил директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

В 2019 году Россельхозбанк инвестировал в АПК Новосибирской области 19,3 млрд рублей, в том числе 7,8 млрд рублей в сегмент малого и среднего бизнеса. Объем кредитной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств составил около 400 млн рублей.

Анализ целей кредитования показал, что заемные средства клиенты АПК преимущественно использовали на финансирование краткосрочных целей – 10,8 млрд рублей. Основными целями также стали кредиты на строительство, модернизацию и реконструкцию комплексов АПК (7,7 млрд рублей), покупку сельскохозяйственной техники (650 млн рублей).

В 2020 году Банк планирует обеспечить объем выдачи кредитов заемщикам агропромышленного комплекса не ниже уровня 2019 года.

Фото предоставлено пресс-службой банка