Россельхозбанк запускает новый продукт для рефинансирования ипотеки на сельских территориях от 2,7% годовых

Заемные средства выдаются на полное погашение ипотечного кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на одну из следующих целей: приобретение готового объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда.

— Мы рады предложить нашим клиентам доступные и качественные банковские продукты, позволяющие создать комфортные условия для жизни на селе. В начале года мы запустили программу сельской ипотеки по льготной ставке, которая на сегодняшний день востребована во всех регионах страны. Сейчас Банк делает очередной шаг и запускает в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» новый льготный ипотечный продукт, который позволяет погасить ранее полученный кредит на строительство или покупку готового жилья на селе и приравненных к нему территориях по привлекательной ставке 2,7% годовых, — отметила руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров добавил, что Новосибирская область стабильно входит в пятерку лидеров по объему выдачи сельской ипотеки среди российских регионов. К настоящему моменту более 1,2 тыс. семей региона смогли улучшить жилищные условия, оформив кредиты по программе.

— Банк в настоящее время выдал жителям области около 3 млрд рублей на приобретение первичного и вторичного жилья на сельских территориях. Мы видим высокий интерес со стороны клиентов к сельской ипотеке и полагаем, что новый льготный ипотечный продукт станет импульсом к развитию этого направления бизнеса Банка. Со стороны клиентов уже поступали запросы о возможности рефинансирования ипотеки. Сегодня рефинансирование поможет поддержать семьи в непростых экономических условиях, — сказал Станислав Тишуров.

Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 5 млн рублей), но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости. Воспользоваться программой можно только один раз.

Подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке жилья можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье» www.svoedom.ru/. На этом же портале можно рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото: предоставлено пресс-службой банка