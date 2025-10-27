«Банный» концессионер в Новосибирске не подтвердил обязательства по льготникам

Комиссия департамента инвестиций мэрии Новосибирска проверила один из объектов «банного» концессионера — ООО «Объединение 24», баню№24, расположенную на улице Объединения, 102/1.

— На момент осмотра здание находится в удовлетворительном состоянии, на передней стороне здания в правом нижнем углу имеются видимые повреждения фасада в виде вмятин, аналогичные повреждения фасада имеются на центральной части здания с левой стороны. На задней стороне здания по всей длине, отсутствует нижняя часть фасада. Территория вокруг здания благоустроена надлежащим образом, находится в удовлетворительном состоянии, — говорится в заключении комиссии.

По концессионному соглашению компания должна предоставлять помывочные услуги 22440 человеку в год. Из них 30% или 6732 — на льготных условиях по цене 141 рубль за час два дня в неделю.

— В ходе проверки концессионером не предоставлена информация, подтверждающая осуществление банных услуг на льготных условиях, кроме отсылки на информацию, размещенную на стойке администратора, — констатировала комиссия.

Данные о льготниках компания предоставила в департамент после завершения проверки. Как сообщил концессионер, за сентябрь льготной воспользовались 158 человек, за 8 дней октября — 69 человек.

— Концессионер не обеспечил полное представление информации об объёме льготных помывок за период с ноября 2024 года по октябрь 2025 года, — заявили в департаменте.

При этом в мэрии отметили, что задолженность по концессионной плате и пени по данному объекту у компании отсутствуют.

По итогам проверки концессионеру было рекомендовано в течение месяца провести ремонт фасадов, а также работы внутри помещения, где выявлена плесень и отслаивание штукатурки. Кроме того, концессионер должен предоставить полные данные о количестве обслуженных льготников, и общем количестве оказанных услуг по помывкам.

Стоит напомнить, что в марте 2025 года в рамках аналогичной проверки концессионер не смог подтвердить обслуживание льготников в банях №23 на Вересаева и №25 на 25 лет Октября.

Для сравнения, еще одна концессионная баня в Новосибирске, компании ООО «Сандуны Новосибирск», за 2024 год приняла более 12,7 тысяч льготников.

Напомним, первая банная концессия в Новосибирске была заключена в 2011 году. Концессионер получил баню №24 на ул. Объединения в Калининском районе. Здание находилось в аварийном состоянии, и предприниматель, оставив лишь наружные стены, создал банный комплекс практически с нуля. Объем инвестиций, вложенных в этот объект, составил около 20 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска отказалась от одной «банной» концессии, заключенной с группой компаний «Объединение 24». В сентябре 2024 года в отношении экс-главы департамента по инвестициям Виталия Витухина было возбуждено третье уголовное дело – по банной концессии.