Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

В Новосибирске действует более 2,2 тысяч легальных парковочных мест

Дата:

За год платные стоянки принесли в бюджет более 65 млн рублей

Мэрия Новосибирска подвела итоги внедрения системы платных парковок в центральной части и прилегающих районах города. По данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса, к маю текущего года в мегаполисе официально работают 2237 машино-мест, где действует почасовая оплата. Для удобства горожан такие зоны организованы в самых популярных местах отдыха и деловой активности: на Михайловской набережной, у «Сибирь-Арены» возле станции метро «Спортивная», а также возле Центрального рынка.

Мэр города Максим Кудрявцев подчеркнул, что работа по упорядочиванию парковочного пространства будет продолжена. Власти намерены постепенно сокращать количество стихийных стоянок на обочинах, которые мешают движению и создают аварийные ситуации.

Продолжаем работать над безопасностью, комфортом и эффективностью использования городских улиц. Последовательно наводим порядок в сфере организации платного парковочного пространства, — отметил Максим Кудрявцев на оперативном совещании.

В 2025 году городская казна получила от работы платных парковок более 65 млн рублей. Основной прирост ожидается в 2026-м, так как самые крупные зоны платной эвакуации автомобилей запустили только в декабре. Наибольшим спросом, по данным чиновников, пользовались места на улице Мичурина у Центрального рынка и стоянка  на Кирова.

Следить за соблюдением правил теперь помогают не только стационарные камеры, но и передвижной автокомплекс. С 25 декабря 2025 года по 7 мая 2026 года техника зафиксировала 6781 случай неправильной стоянки. В мэрии уточняют, что штрафы выписываются автоматически, что исключает человеческий фактор.

В администрации города рассказали, что бесплатно оставить машину на выделенных местах могут владельцы электромобилей, люди с инвалидностью, а также посетители городских больниц. С января по начало мая льготными местами для инвалидов воспользовались 2494 раза, парковкой у Городской детской клинической больницы скорой помощи — 1135 раз. Стоянки для электромобилей пока менее востребованы: за тот же период их заняли всего 44 раза.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. автор фото: Павел Комаров
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Платные парковки Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть

36
0
0
Предыдущая статья
Все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно

Все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно

Автор: Юлия Данилова

На комитете по АПК регионального парламента был рассмотрен вопрос о переводе земельного участка площадью 1,4 га в Черепановском районе из земель сельхозугодий в категорию земель особо охраняемых территорий для размещения кладбища. С таким ходатайством в правительство региона обратилась администрация Верх-Мильтюшинского сельсовета.

— Кладбище исторически существует на этой территории — с 1764 года. Приводим в соответствие, — уточнил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

Читать полностью

Губернатор потребовал усилить профилактику пожаров в регионе

Власти Новосибирской области продолжают удерживать ситуацию с ландшафтными и лесными пожарами на особом контроле, несмотря на недавние осадки. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве региона заявил, что прошедшие дожди не сняли напряженности, а значит, профилактическую работу среди населения необходимо усиливать.

По данным регионального ГУ МЧС, особый противопожарный режим на территории области продлен до 15 мая. За минувшую неделю специалисты ликвидировали 283 пожара, причем большинство из них (190 случаев) связано с горением сухой травы. Начальник ведомства Виктор Орлов отметил положительную динамику: количество ландшафтных возгораний пошло на спад. Лесные пожары тушили сразу в трех муниципальных образованиях, и на сегодняшний день действующих очагов нет.

Читать полностью

Депутаты затормозили передачу земли под склад стоимостью 11 млрд под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Рядом с федеральной автомобильной трассой «Иртыш» планируется строительство складского комплекса класса А. Инвестор проекта — ООО «Терминал Северо-Запад»— обратился в правительство и Заксобрание области с ходатайством о переводе трех земельных участков общей площадью 53 га из земель сельхозназначения в земли промышленности. Об этом на комитете по АПК регионального парламента сообщил руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов.

— Площадь складского комплекса составит порядка 150 000 кв. метров. Общий объём инвестиций в проект составляет около 11 млрд. Строительство планируется за счёт собственных и заёмных средств, — отметил чиновник.

Читать полностью

Новосибирские вузы получат право отсеивать непрофильных магистров

Автор: Оксана Мочалова

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который может существенно изменить правила поступления в магистратуру. Документ предлагает разрешить вузам принимать на следующую ступень образования только тех, чей предыдущий диплом совпадает по профилю с выбранной программой. Альтернативой станет наличие практического опыта работы по специальности.

Как поясняется в сопроводительных документах, главная цель инициативы — повысить качество высшего образования. Авторы законопроекта считают, что сейчас сложилась ситуация, когда выпускники бакалавриата идут в магистратуру по не связанным между собой направлениям.

Читать полностью

Регламент выдачи разрешений на полеты дронов над Новосибирском согласовали в мэрии

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске утвердили административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Кудрявцев. Предыдущий регламент, действовавший с конца 2023 года, утратил силу.

Отвечать за предоставление услуги будет управление мэрии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Читать полностью

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Губернатор Новосибирской области ввел режим повышенной готовности в чрезвычайных ситуаций на территории Коченевского и Ордынского районов. Решение принято, чтобы не допустить резкое увеличение численности непарного шелкопряда и его масштабного распространения, а также предотвратить повреждение лесных насаждений

Минприроды поручено организовать мероприятия по уничтожению вредителя, а главам районов – проинформировать население о складывающейся обстановке и принимаемых мерах.

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть

В Новосибирске действует более 2,2 тысяч легальных парковочных мест

Власть Общество

Все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно

Общество

На дне Новосибирского водохранилища найдена асфальтовая плита 19 века

Бизнес

Налоговая добилась банкротства новосибирской сети «Кузина»

Общество

Заявления на новую семейную выплату начнут принимать в Новосибирской области

Недвижимость

Объединить достоинства: в Новосибирске растет интерес к покупке готовых квартир в новостройках

Общество

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Власть

Губернатор потребовал усилить профилактику пожаров в регионе

Бизнес Власть Недвижимость

Депутаты затормозили передачу земли под склад стоимостью 11 млрд под Новосибирском

Бизнес Недвижимость

Более чем у 43% строительных кранов новосибирских компаний истек срок службы

Бизнес Общество

Новосибирск вошел в топ регионов с развитой арендной экономикой

Общество

«При желании можно купить велик за 500 тысяч рублей»: в Новосибирске велосипеды подорожали в среднем на 10% за год

Общество

Суммарно 1 250 000 доз: Минсельхоз провел третью за год закупку вакцины против ящура для НСО

Медицина Общество

ВОЗ заговорила о новой инфекционной угрозе: что известно о хантавирусе и есть ли риски для России

Общество Право&Порядок

Мэрия Новосибирска требует снести магазин и кафе у Центрального рынка

Общество

В Новосибирске суд решил изъять у рыбака-браконьера ледоруб и пластиковые санки

Общество

В Новосибирской области паводок размыл единственную дорогу к селу Золотая грива

Бизнес Общество

Археологи проведут раскопки на угольном разрезе «Богатырь» под Новосибирском

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности