В Новосибирской области из-за ОРВИ закрыли школу и детсады

В Новосибирской области из-за роста числа заболевших ОРВИ в нескольких образовательных учреждениях ввели ограничения. Как сообщила министр образования региона Мария Жафярова на оперативном совещании 29 декабря, одна школа и два детских сада в регионе временно прекратили работу, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

В целом ситуация с заболеваемостью в регионе остается стабильной. Этому способствуют новогодние каникулы, которые разобщают детские группы. Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий отметил, что за последние две недели количество новых заболевших стабилизировалось.

— Несмотря на высокие цифры заболеваемости, мы не видим существенного прироста по количеству пациентов, — заявил глава областного минздрава.

Эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся стабильной, и в ближайшее время массового перехода школ и вузов на удалённое обучение не предвидится.

Ранее редакция сообщала о том, что пик заболеваемости гонконгским гриппом в Новосибирске ждут после Нового года.