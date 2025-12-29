Поиск здесь...
Общество

В Новосибирской области из-за ОРВИ закрыли школу и детсады

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Такое решение принято, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции

В Новосибирской области из-за роста числа заболевших ОРВИ в нескольких образовательных учреждениях ввели ограничения. Как сообщила министр образования региона Мария Жафярова на оперативном совещании 29 декабря, одна школа и два детских сада в регионе временно прекратили работу, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

В целом ситуация с заболеваемостью в регионе остается стабильной. Этому способствуют новогодние каникулы, которые разобщают детские группы. Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий отметил, что за последние две недели количество новых заболевших стабилизировалось.

— Несмотря на высокие цифры заболеваемости, мы не видим существенного прироста по количеству пациентов, — заявил глава областного минздрава.

Эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся стабильной, и в ближайшее время массового перехода школ и вузов на удалённое обучение не предвидится.

Ранее редакция сообщала о том, что пик заболеваемости гонконгским гриппом в Новосибирске ждут после Нового года.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в Новосибирске реализуется 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около двух миллионов квадратных метров. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко (на фото).

— На данный момент мы наблюдаем небольшой перекос в части количества договоров, заключенных по инициативе правообладателя. Но я думаю, что это логично. Застройщики в определенный период времени обзавелись земельным банком, — констатировал чиновник.

Читать полностью

В Госдуме предложили увеличить зарплаты учителям в России

Автор: Артем Рязанов

Депутаты от ЛДПР выступили за установление минимальной зарплаты для учителей по всей России. Они предлагают, чтобы оплата труда педагогов была не меньше 1,5 средних зарплат в каждом субъекте РФ.

Этот законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы. Изменения планируется внести в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Читать полностью

Частные клиники Новосибирска не отказываются от лицензий на аборты

Автор: Артем Рязанов

В лицензиях на осуществление медицинской деятельности 65 организаций частных форм собственности Новосибирской области указан такой вид работ, как искусственное прерывание беременности. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минздраве региона.

— В 2025 году в министерство здравоохранения Новосибирской области заявлений на исключение из лицензии на осуществление медицинской деятельности видов работ по искусственному прерыванию беременности от организаций частных форм собственности не поступало, — говорится в комментарии Минздрава Новосибирской области, поступившем в редакцию.

Читать полностью

Новогодняя ночь в Новосибирске ожидается самой теплой за 25 лет

Автор: Юлия Данилова

Ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года может приблизиться к самой теплой ночи, которая была с начала 2000-х годов в Новосибирской области. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

— Предыдущий рекорд был -1…-9 градусов. Посмотрим какой будет эта новогодняя ночь, — отметила Лапчик.

Читать полностью

Мария Гаранина: Новосибирцы экономят при покупках в магазинах

Автор: Юлия Данилова

Вице-председатель Новосибирского реготделения «Опоры России» Мария Гаранина оценила ключевые изменения потребительского спроса в 2025 году, а также прокомментировала, как ритейл готовится работать с покупателями в 2026-м.

Наблюдаются очень интересные тенденции, с первого взгляда кажущиеся взаимоисключающими, которые требуют осмысления:

Читать полностью

«Надо для отчёта»: новосибирские школы просят учеников чаще писать в чатах классов в MAX

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирских школьников учителя стали просить увеличить активность в школьных и классных чатах, созданных в мессенджере MAX. Об этом редакции Infopro54 сообщили родители учеников нескольких городских школ.

Массовый переход школьных чатов в новый национальный мессенджер состоялся осенью текущего года. Пользователи описывали его как добровольно-принудительный: те, кто по каким-то причинам регистрироваться в MAX не хотел, оставался без оперативного доступа к объявлениям, которые касаются школьной жизни. В декабре учителя, школьники и их родители поняли, что мало было перейти на площадку. Теперь там надо быть достаточно активными.

Читать полностью
