В Россельхозбанке стартовала новогодняя акция со ставкой по вкладу до 6,3% годовых

Специальное предложение действует до 31 декабря 2020 года включительно. В период проведения акции можно открыть вклад на срок 1,5 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу — до 6,3% годовых в зависимости от периода нахождения средств во вкладе, также предусмотрена возможность льготного расторжения. Минимальная сумма вложений – 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как в отделении Россельхозбанка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк».

— Предновогодний период – это не только время для покупки подарков, но и лучший момент для того, чтобы задуматься о сохранении и приумножении своих финансов в следующем году. Праздничная акция «Новый год с АО «Россельхозбанк»» сегодня является одним из самых выгодных предложений на рынке, а участие в ней позволит зафиксировать повышенный процент по депозиту на срок до 1,5 лет. Принять участие в акции можно, открыв вклад в отделении банка или удаленно при помощи каналов дистанционного обслуживания — максимально удобный и безопасный для клиентов способ, — сообщает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте, а также в отделениях и в мобильном приложении Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото: пресс-служба банка