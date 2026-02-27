Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

Основатель инженерной компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко является инициатором различных проектов, направленных на повышение качества уборки улиц Новосибирска, на переработку твердых коммунальных отходов и их вовлечение во вторичный оборот. Недавно он был в командировке в Пекине и оценил столицу КНР с точки зрения организации городского пространства, удобства для жителей и гостей, а также как предприниматель.

Ни соринки, ни пылинки

— Андрей Иванович, какие нюансы в организации городского пространства, жизни города вас особенно заинтересовали в Пекине?

— Я периодически езжу в Пекин уже на протяжении 20 лет. Последний раз был лет пять назад и точно могу сказать, что за это время город кардинально изменился. Причем архитектура в центре, в правительственной части осталась прежней. До сих пор в центре можно найти как потрепанные, так и лакированные хутуны, которые привлекают туристов.

Основное строительство, как и у нас, идет на окраинах, где активно растут новые жилмассивы.

При этом, если говорить именно о городской среде, город идеально чистый: ни пылинки, ни соринки. Вообще нет загазованности.

— Не анализировали, за счет чего этого удалось достичь?

— Дело в том, что на улицах Пекина вообще нет открытых участков. Это либо газон, либо плитка, решетка, асфальт. Плюс бордюр везде выше газона, то есть грязи неоткуда взяться. С учетом того, что мусор никто не разбрасывает, он не перемалывается колесами, на улицах тоже чисто.

Бытовой мусор машины собирают по графику. В каждом квартале висит расписание движения мусоросборщиков. Причем они разного формата: от мотороллеров до больших машин. В жилых кварталах также можно найти пункты сортировки и приемки мусора. Насколько глубокая сортировка — не знаю, но в Гонконге я видел, что в мусоре вообще нет органики. Вполне возможно, что у них в квартирах установлены измельчители органики или просто дома мало готовят, потому что вокруг огромное количество мест, где можно поесть.

Что касается выбросов… В основном весь транспорт, который мы видели на улицах, ― электрический либо комбинированный. Большие автобусы пока бензиновые, но той дымки выбросов, которая окутывала Пекин еще несколько лет назад, особенно в холодное время года, сегодня нет.

— А какая ситуация с запахами?

— Запаха нет. В этом плане город тоже очень сильно изменился. Во-первых, разогнали всех уличных торговцев, которые запекали продукты на месте. Максимум можно увидеть торговцев засахаренными фруктами, но их тоже гоняют. В итоге из города ушел запах имбиря и чеснока, который раньше «висел» везде. Я также не видел, чтобы китайцы массово жевали бетель, что раньше встречалось на каждом шагу и тоже добавляло свой аккорд в общую гамму уличных ароматов Пекина.

Идеально чистые туалеты встречаются на каждом шагу, что резко контрастирует с картиной, которую я видел, впервые приехав в Китай 20 лет назад.

— Как обстоят дела с обеспечением общественного порядка?

— Везде полный контроль, в центре города огромное количество полиции — аналог нашего ППС, плюс постоянно ходят часовые. Во всех знаковых местах организован контроль и досмотр на входе, пропускают только с паспортом. На входах/выходах в метро и прочих общественных местах тоже доскональный контроль.

При этом на улицах дисциплина, никто не нарушает правила дорожного движения. Пробки есть, но за все время пребывания я не увидел ни одной аварии. Возможно, именно поэтому дорожной полиции — по нашему ГАИ — практически нет. Кстати, пробки в столице Китая — это не пробки, а просто спокойное, медленное движение.

— Судя по сделанным вами фото, в городе огромное количество мопедов, мотороллеров. Они тоже не нарушают правила дорожного движения?

— Здесь я видел нарушения. Например, могут проехать по встречке, потому что долго объезжать. Что касается мопедов и мотороллеров, то в Пекине огромное количество разносчиков, доставщиков, курьеров, но все ездят очень аккуратно. Никто не ставит пешеходов в неудобное положение, там не нужно отпрыгивать от мчащегося на тебя курьера: он сам будет тебя потихоньку объезжать.

В целом, по тротуарам разносчики почти не ездят, так как передвигаются либо по выделенной полосе на дороге, либо просто по правой полосе. Они едут потоками, которые управляются отдельными светофорами, и иногда трудно понять, когда они вдруг поедут. Но если ты ошибся и пошел на красный свет, то никто тебя не пытается сбить, зацепить, кричать, что «ты встал на мое место», «уступи дорогу», то есть никто не сигналит, все спокойно едут.

Интересно, что они ездят на мототранспорте зимой, причем в специальных куртках с накидками на руль. По утрам можно увидеть много китайцев, везущих детей в детские сады: на колесах едет огромная плюшевая игрушка, а из-под нее выглядывают две пары очков.

По сути, мотороллеры и мопеды — это полноценный городской транспорт вместо машины. По всему Пекину создана сеть перехватывающих парковок у метро.

Все улицы рядом с метро также заняты двухколесным транспортом разного типа ― как арендным, так и личным. Арендные выкрашены в разные цвета: ярко-зеленые, ярко-желтые велосипеды, бежевые и ярко-красные мопеды.

Интересно, что днем этого транспорта почти нет, а вечером и рано утром ― сотни единиц техники. На мой взгляд, люди приезжают на метро на станцию и уже от нее разъезжаются по своим делам на мототранспорте. Не исключаю, что у большинства есть несколько единиц такого транспорта на разных станциях метро: чтобы добраться до работы, а потом до детского сада, до дома. Поэтому потоки мототранспорта на улицах непрерывные, особенно утром и вечером.

— Вы сказали, что с улиц убрали разносчиков еды, а как тогда решается вопрос с питанием?

— Как я уже говорил, в Пекине буквально повсюду огромное количество всяких фудкортов, ресторанов, заведений в крупных супермаркетах, а также уличных кафе.

Дружелюбный к туристам

— Насколько в Пекине продумана туристская навигация?

— Для иностранных туристов есть очень удобный картографический сервис Amap (Alibaba Group). Есть еще один, но он на иероглифах, поэтому я им не пользовался. В зависимости от того, к какой сети ты подключен, может работать Google или «Яндекс», но совершенно криво.

В принципе, Amap работает корректно, показывает пешеходные маршруты, транспорт. Есть два «но»: желательно иметь собственный местный интернет, то есть через eSIM, через электронную SIM-карту. Главная проблема в онлайн-картах — иногда очень трудно найти нужное место, потому что на разных картах одно и то же место на латинице или на русском будет называться по-разному. Это связано с различной интерпретацией перевода с иероглифов. Я пару раз ошибался и в итоге попадал не туда, куда нужно.

А вот для водителей автомобильная карта сделана очень досконально. В Новосибирске такого качества у навигатора нет.

— Есть ли проблемы с расчетами?

— В Пекине можно спокойно использовать наличку, которую заранее приобретаешь в Новосибирске. Я ни разу не встречал торговцев или магазины, которые отказывались бы от налички.

Зарубежные карты — Mastercard, Visa — принимают, но в основном только крупные магазины. Все остальные, даже частники, которые торгуют на блошином рынке, используют Alipay и WeChat. Лично я WeChat настроил заранее в Новосибирске без проблем, а вот с Alipay справиться не смог. У меня шла бесконечная регистрация, бесконечное уточнение информации, которые в конце концов так ничем и не закончились.

В Китае для подключения к интернету я купил местную eSIM. Единственный минус — трафик интернета расходуется очень-очень серьезно, то есть нужно иметь запасы. Кроме того, постоянно вылетает интернет. Но к этому привыкаешь и уже на автомате все делаешь так, чтобы ошибок не было.

— Как местные реагируют на вопросы иностранцев? Обращались к ним за помощью?

— Всегда очень доброжелательно. Если они видят, что ты чего-то не понимаешь, то все покажут, зайдут в твой телефон, найдут, что нужно, так как многие, казалось бы, очевидные вещи в китайском интерфейсе спрятаны. У них другая логика, построение структуры программы.

Если в ресторане видят, что ты не понимаешь меню, то посетители могут просто встать и показать, что они едят и сказать: «Смотри, я это ем, это вкусное». И все абсолютно доброжелательно, спокойно, нормально.

Со стороны полиции тоже спокойное доброжелательное отношение.

Интересный нюанс — мне уже 60 лет, поэтому в большинство парков, культурных мест, кроме знаковых и дорогих, для меня вход был бесплатный.

— А в знаковые места в свободном доступе или нужно заранее бронировать экскурсии?

— В Запретный город билеты нужно брать заранее, но это спокойно можно сделать через программу типа Trip.com с наших счетов и карточек. Также можно спокойно заказывать автобусные, железнодорожные билеты. Фактически всю программу посещения Пекина можно запланировать и оплатить еще в Новосибирске.

Единственное, что меня немного напрягло: китайцы стали сами активнее интересоваться своей историей, поэтому количество местных туристов во всех локациях резко выросло. Например, когда 20 лет назад мы приезжали в школу Конфуция, то были там одни. Потом пришли еще двое академического вида мужчин, которые ходили и смотрели. Было тихо, спокойно, атмосферно и замечательно. Сейчас народу очень много. Если же говорить про Запретный город, то там непрерывный поток. Просто встать, остановиться, осмотреться уже невозможно.

Мы, например, в этот раз отказались от экскурсии на Великую стену, так как поняли, что не хотим идти в очереди, толкаясь, когда невозможно почувствовать атмосферу.

— Есть что-то, что не понравилось?

— Нет, такого не было. Я понимал, куда еду, и у меня сразу не было завышенных ожиданий. Я посетил выставки, конференции, походил по городу.

Кстати, еще один интересный нюансы: китайцы стали тише и спокойнее. Раньше группы китайских туристов всегда были шумными и громкими, а сейчас все спокойно и деликатно.

Также отметил, что в городе исчезли группы одинаково одетых людей. Раньше часто можно было встретить людей, одетых в маодзедунку — пиджачок-стоечку черно-синего цвета, шапочку и т.д. Сейчас у китайцев стало больше индивидуальности.

Кстати, в Китае сейчас мода на дворянскую одежду. Вначале мы думали, что это связано с праздником, но потом оказалось, что после снятия карантина у них стало популярно одеваться в историческую одежду и в ней ходить, фотографироваться в разных местах.

В Пекине очень много точек, где оказывают услуги, связанные с подбором такой одежды, где могут уложить волосы, сделать макияж. Я поинтересовался ценой: однодневная одежда и макияж на наши деньги стоят примерно 6 000 рублей на человека. Возможно, есть дороже, есть дешевле: все зависит от качества одежды, грима. Причем в историческую одежду одеваются не только девушки, но и парни, люди в возрасте, дети.

Интересно, что речь идет именно о дворянских образах. Никаких императорских костюмов они себе не позволяют и к имени императоров, к символам старых правителей страны относятся очень трепетно.

Произведено в России

— Сейчас в Китай стремятся выйти многие предприниматели. Встречали ли вы во время поездки в Пекин русские товары?

— Магазин русских товаров я встретил в торговом квартале в самом центре Пекина. Честно говоря, очень сильно удивился ассортименту продуктов, которые там были представлены.

Практически не было товаров, которые я бы стал покупать сам. На полках были представлены всего несколько известных в нашей стране марок, а остальное —ноунейм-бренды, и большинство ― не очень высокого качества. Я говорю о товарах разных категорий: от колбасы и тушенки до водки. Извините, но водку, представленную в том магазине, вряд ли можно назвать знаковым продуктом, хотя китайцы очень серьезно к ней относятся. Если они берут русскую водку, то большое внимание уделяют упаковке, оформлению самой бутылки, так как для них это не повод выпить за углом, а покупка на праздник.

Что касается колбасы, то ее страшновато в руки брать, не то что есть. И это при том, что в Китае есть свои колбасные и мясные изделия очень высокого уровня. Они умеют делать колбасу, ветчину разного уровня, очень высококачественную, и мне, как предпринимателю, было обидно, что российская продукция представлена таким ассортиментом: неизвестным, очень грустного вида и совершенно непривлекательным.

Продукции из Новосибирска я не нашел. Возможно, она там и есть, но я не ставил перед собой задачу перелопатить все полки.

— Судя по фото, людей в магазине немного?

— Вы правы, хотя в это время в Пекине была предновогодняя эпопея, и все закупались подарками. Практически везде были серьезные очереди за сувенирами. С другой стороны, это торговый квартал, где очень много самых разных магазинов: маленьких, больших и очень больших, то есть конкуренция за внимание покупателя очень высока.

По моим наблюдениям, магазин работает в вялотекущем режиме, и я сомневаюсь, что он сильно притягивает людей. Может быть, заходят ради любопытства, так как поток по улице идет очень большой, и эта часть Пекина — место, оживленное в любое время суток. Так что витриной России этот магазин назвать сложно. И обидно, потому что если люди зайдут, купят на пробу какой-то российский товар, а он окажется невкусным, то больше они экспериментировать не будут.

Андрей Степаненко, инженер, исследователь, аэрогидродинамик. С 90-х годов занимается разработкой технологий и оборудования для обогащения сырья, металлургии, промышленной экологии. Автор более 60 научных и инженерных статей, автор 15 изобретений зарегистрированных как в России так и за рубежом. Член научно-технического совета ППК РЭО.

