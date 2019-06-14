Банковские хиты для малого бизнеса

Пакетные предложения

Как отметили опрошенные InfoPro54 банкиры, чаще всего малый и средний бизнес приходит в банк за качественным и удобным расчетно-кассовым обслуживанием. Причем этот поток не сокращается.Управляющий директор по Сибирско-Дальневосточному региону ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Макаров отмечает, что ежедневно регистрируется все больше новых предприятий, которые нуждаются в выборе банка-партнера. Для того чтобы соответствовать растущему интересу, по словам директора дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса ПАО «Ак Барс» Банка Романа Лесохина, банкам приходится адаптировать линейку пакетов РКО под различные сегменты малого бизнеса в соответствии с финансовыми потребностями предпринимателей.

— К примеру, совсем недавно наш банк вывел на рынок новый тариф на расчетно-кассовое обслуживание без абонентской платы, предназначенный для небольших компаний и начинающих предпринимателей. Предприниматель оплачивает только комиссии за денежные переводы и выдачу наличных средств по чеку.

Популярный онлайн

Начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Банка «Левобережный» (ПАО) Елена Севостьянова считает, что представители малого и среднего бизнеса широко используют онлайн-сервисы, пытаясь экономить время на посещении банка и общении со специалистами.

— Наш банк активно развивает онлайн-сервисы в ОНЛАЙН-офисе, который используется предпринимателями бесплатно в режиме 24/7. Наиболее востребованными услугами являются подача заявок на кредитование, открытие счетов, заказ справок, выписок, документов, подача различного рода заявлений об изменении структуры кредитной сделки (вывод/ввод залогов и т.д.). Еженедельно банк вносит в ОНЛАЙН-офис доработки, направленные на расширение перечня услуг, которыми дистанционно могут пользоваться юридические лица, — поясняет Севостьянова.

Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка, констатирует, что уже около 80% клиентов Новосибирского филиала Россельхозбанка из сегмента малого и микробизнеса пользуются возможностями дистанционного банковского обслуживания.

— В рамках единого сервисного договора мы предлагаем широкий спектр онлайн-услуг: от стандартных операций, связанных с проведением платежей и организацией документооборота, до открытия расчетных и валютных счетов, проведения конверсионных операций, размещения депозитов и др., — поясняет банкир.

Среди популярных онлайн-сервисов РСХБ у предприятий малого и микробизнеса — обмен валюты по стандартным и индивидуальным курсам, конверсионные сделки без открытия расчетного счета, открытие и пополнение депозитов. Также пользуется спросом система онлайн-бронирования счетов, доступная как действующим, так и новым клиентам в круглосуточном режиме.

В Промсвязьбанке уже около 98% всех платежей предприниматели совершают без посещения банка — только через дистанционные каналы. По словам Дениса Голубева, управляющего сибирским филиалом ПАО Промсвязьбанк, клиенты банка могут не приходя в офис открыть/закрыть депозиты, оформить эквайринг, зарплатный проект, бизнес-карту, кредит до 5 млн рублей, вести валютный контроль и многое другое.

Говоря о продуктовых предпочтениях в онлайн-сегменте, директор дивизиона «Сибирь» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Андрей Третьяков фиксирует, что у бизнес-клиентов банка бьет рекорды популярность интернет-эквайринга. В первом квартале 2019 года количество владельцев онлайн-терминалов банка выросло в 4,4 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года, оборот по терминалам увеличился в 3,5 раза.

— По статистике наиболее активно интернет-эквайринг подключают универсальные магазины, образовательные центры, продавцы автозапчастей и туристические агентства, — говорит банкир. — В свою очередь, в офлайн-торговле востребованы сервисы для управления и анализа эквайринговых оборотов. В Уральском банке реконструкции и развития это личный кабинет по эквайрингу, который внедрен в интернет-банк для малого и среднего бизнеса, называющийся Light, и интернет-банк для крупного бизнеса — Pro. Личным кабинетом банка пользуются почти 90% клиентов с эквайрингом. По оценкам банкира, предпринимателей привлекает возможность выгружать выписки по операциям, отслеживать суммы комиссий, оформлять возвраты денег покупателям и контролировать статус перечисления средств.

Мобильные возможности

Следующий шаг дистанционного сервиса — мобильный банк. Опрошенные InfoPro54 банкиры признались, что он актуален для подавляющего большинства корпоративных клиентов. К примеру, мобильное приложение для малого бизнеса «УБРиР Light» с момента запуска летом 2018 года скачали уже 20 тысяч раз. При этом за полтора месяца второго квартала 2019 года его скачали столько же раз, сколько за весь первый квартал.

— Популярность интернет-сервисов для предпринимателей в банке объясняют тем, что бизнес все больше уходит в интернет и предпринимателям удобно, находясь где угодно, совершать со своего смартфона любые операции по ведению бизнеса, — уверен Андрей Третьяков.

Для предпринимателей, предпочитающих использование мобильного телефона, банки запускают специализированные предложения. К примеру, в «Ак Барс» Банке корреспонденту InfoPro54 рассказали, что клиенты банка могут управлять рублевым счетом со смартфона (IOS, Android).

— Эта технология стала доступной в связи с внедрением дистанционного банковского обслуживания (ДБО) без eToken с использованием технологий нового поколения «Pay Control», разработанной в Сколково, — говорит Роман Лесохин. — В технологии используется облачная электронная подпись, что значительно упрощает взаимодействие пользователя ДБО с банком. Решение ориентировано на клиентов малого бизнеса. Пользователи системы «Ак Барс Бизнес Онлайн» и «Ак Барс Мобильный» могут подписывать платежные поручения одним кликом и по отпечатку пальца.

Кредитные предпочтения

Региональный управляющий Филиала Новосибирский АО «Альфа-Банк» Андрей Фишер уверен, что у бизнеса запрос N1 к банкам — кредитные ресурсы. Как долгосрочные крупные кредиты — на цели развития, расширения производства, так и быстрые, короткие небольшие суммы на пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов.

— Сейчас наибольшей популярностью у клиентов малого бизнеса пользуются предодобренные предложения по бизнес-кредиту. Это довольно значительные суммы — до 10 млн рублей, — поясняет он. — Еще один хит — быстрые кредиты до 3 млн рублей. Мы выдаем их по экспресс-технологии: решение о кредите принимается в течение нескольких часов только по кредитной истории заемщика. Расскажу на примере: в рамках классической процедуры оформление кредита обычно занимает 1-2 недели, заемщику приходится готовить пакет документов, подтверждать финансовое состояние. А тут — если у клиента положительная кредитная история, то он получает кредит по той же ставке, что и по классическим кредитным процедурам, но при этом — в максимально сжатые сроки и без сбора какой-либо дополнительной документации.

В УБРиРе за год кредитный портфель новосибирских представителей МСБ увеличился на 15%. Андрей Третьяков поясняет, что чаще всего банк кредитует предприятия розничной торговли, а самые большие по объемам кредиты берут энергокомпании, автодилеры и представители оптовой торговли.

— В 2018 году банк впервые на рынке объединил процесс кредитования для клиентов малого и среднего бизнеса: мы реализовали стандартизированную процедуру кредитования и при этом сохранили индивидуальный и гибкий подход к клиентам МСБ, — говорит старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» банка «Открытие» Ирина Демчук. — Реализованная технология включает в себя единые требования к клиентам, общие подходы к оценке финансового положения заемщиков, единую линейку кредитных и гарантийных продуктов, а также четко регламентированный кредитный процесс.

Дмитрий Макаров также отмечает рост интереса клиентов к скоринговым кредитным продуктам, где решение принимается оперативно и по минимальному пакету документов.

Роман Лесохин рассказывает, что у предприятий малого бизнеса востребованы кредиты на оборотные и основные средства сроком от 6 месяцев до 10 лет. Растет популярность кредитования в форме овердрафт в целях компенсации кассовых разрывов компании и иных хозяйственных нужд бизнеса.

— Банк предлагает ряд специализированных и отраслевых кредитных продуктов (лизинг, кредит под залог приобретаемого и имеющегося имущества, рефинансирование, весь спектр банковских гарантий). Имеется ряд гарантийных и кредитных продуктов, направленных на обеспечение всей цепочки финансовых потребностей для поставщиков и подрядчиков госзказа, многие из которых являются субъектами малого и среднего бизнеса, — перечисляет Лесохин. — Также «Ак Барс» Банк является одним из самых активных участников и операторов всех существующих программ господдержки, реализуемых совместно с банками партнерами. Банк активно сотрудничает в этой части с профильными министерствами, Корпорацией МСП, региональными гарантийными организациями.

По наблюдениям управляющей Новосибирским филиалом ПАО АКБ «АВАНГАРД» Александры Сак, в этом году в Новосибирске выросло количество обращений за кредитованием на короткие сроки — за интернет-овердрафтом и кредитом на выплату заработной платы.

Участники рынка также отмечают, что в регионе большим спросом по-прежнему пользуется рефинансирование займов.

Говоря об отраслевой принадлежности заемщиков от МСБ, банкиры отмечают, что в Новосибирске это чаще всего представители сферы производства, торговли и бизнеса в сфере услуг.

На зарплату

В Альфа-банке считают, что на втором месте по востребованности среди банковских продуктов сегодня находятся зарплатные проекты.

— Сейчас регулирование требует от малого бизнеса максимальной прозрачности и соблюдения всех требований законодательства. Альфа-банк одним из первых начал оформлять зарплатные проекты небольшим компаниям с численностью сотрудников от 1 до 5. Таким образом, сейчас сотрудники небольших предприятий могут пользоваться теми же преимуществами и получать более дешевые кредиты от своего зарплатного банка, что и сотрудники крупных холдингов! А руководителям предложены карты с особым статусом и привилегиями, услуги выездного вип-менеджера, — говорит Андрей Фишер.

Карты для бизнеса

К ярким трендам спроса клиентов от малого бизнеса Андрей Фишер относит рост интереса на B2B-карты (карты для бизнеса). По его оценкам, сегодня это самый удобный инструмент для безопасных расчетов.

— Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к росту доли безналичных расчетов по нашей клиентской базе: если на начало 2018 года безналичные платежи с расчетного счета совершали 80% клиентов, то сейчас — чуть более 90%. Еще быстрее растет доля тех, кто начинает использовать для безналичных платежей B2B карты — за год доля таких клиентов увеличилась с 25% до 37%, —констатирует Фишер. — B2B-карты стали удобным инструментом daily banking для юрлиц, такая карта, привязанная к расчетному счету компании, позволяет проводить платежи и отслеживать их в режиме онлайн. Для сравнения: при операциях по расчетному счету платежи исполняются в течение 1-3 дней.

Дмитрий Макаров также считает, что рост спроса к бизнес-картам обусловлен тотальным переходом компаний на безналичные расчеты.

— С их помощью организация со своего расчетного счета может осуществлять текущие расходы по бизнесу в магазинах и супермаркетах с помощью пластиковой карты, оплачивать командировочные расходы, осуществлять снятие наличных средств в банкоматах для текущих потребностей, — перечисляет банкир.

Фишер добавляет, что карта — более гибкий инструмент для расчетов за границей (например, покупке товара в интернет-магазинах). Потому что с картой нет необходимости в открытии валютных счетов и прохождении процедур валютного контроля, в отличие от работы через расчетный счет, где каждая внешняя операция должна быть подтверждена документами.

В целом, по наблюдению Ирины Демчук, потребности предпринимателей сегодня меняются под воздействием ситуации в экономике.

— Малому бизнесу в настоящее время необходим качественный консалтинг и подбор индивидуальных финансовых решений, сокращающих финансовые издержки бизнеса. Кредитные организации, которые смогут решить эту задачу, смогут стать для клиента банком первого выбора для бизнеса, а не банком для единственной сделки, — уверена Демчук.

Александра Сак добавляет, что малый бизнес всегда интересует комплексное обслуживание. Такой клиент ориентирован на работу с одним банком, так как это выгодно экономически и удобно в части временных затрат.

Фото: баз- pixabay.com, автор- Free-Photos