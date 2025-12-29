В Госдуме предложили увеличить зарплаты учителям в России

Депутаты от ЛДПР выступили за установление минимальной зарплаты для учителей по всей России. Они предлагают, чтобы оплата труда педагогов была не меньше 1,5 средних зарплат в каждом субъекте РФ.

Этот законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы. Изменения планируется внести в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

— Законопроектом предлагается внести изменение в часть 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», изложив ее в следующей редакции: «Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов РФ в нормативы… не могут быть ниже уровня, соответствующего размеру полутора средних заработных плат в соответствующем субъекте РФ, на территории которого расположены такие общеобразовательные организации», — говорится в пояснительной записке.

В документе говорится, что зарплата учителей, работающих на полную ставку, будет увеличена пропорционально, даже в регионах с ограниченными финансовыми возможностями.

Как заявил лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости, в стране не хватает сотен тысяч педагогов. Он отметил, что это не удивительно, учитывая их высокую загруженность.

— Многие учителя вынуждены вести по несколько предметов, чтобы их зарплата хоть как-то позволяла выживать. Но это ведет к выгоранию и желанию вообще сменить профессию. В том числе, у лучших из лучших. Потому что не до призвания, когда тебе надо кормить детей и оплачивать счета, а делать это попросту нечем. Мы вносим законопроект, который гарантирует заработок учителей не ниже размера полутора средних заработных плат по региону. Даже если регион небогатый, такой подход всё равно позволит повысить заработки педагогов, — сказал Слуцкий.

По словам депутата, это решение важно для будущего страны. Без учителей не получится вырастить достойных граждан, способных защитить и укрепить Россию, отметил Слуцкий.

Стоит отметить, что по данным министерства образования Новосибирской области, учителя в регионе в среднем получают 73 303 рубля в месяц. Они работают примерно на полторы ставки. За последние пять лет их зарплата увеличилась на 79,7%.

В 2023 году учителя получали 53 972 рубля, что было на 19,3% больше, чем годом ранее. В 2024 году их зарплата выросла до 63 629 рублей, что составило 17,9% больше, чем в предыдущем году.

По информации с портала GorodRabot.ru, в Новосибирской области средняя зарплата учителя в 2025 году составляет 40 139 рублей. За последний месяц зарплата увеличилась на 4,3%, поднявшись с 38 491 до 40 139 рублей. Наиболее часто в объявлениях о вакансиях встречается предложение с зарплатой в 30 000 рублей.

По данным Новосибирскстата, в период с января по сентябрь 2025 года среднемесячная номинальная зарплата в Новосибирской области составила 83 689 рублей. То есть, по версии законодателей, педагоги в регионе должны получать, минимум, 167 тысяч рублей в месяц.

Ранее редакция сообщала о том, что педагог в России стал дефицитной и непрестижной профессией.