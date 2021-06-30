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Цифровая экосистема Россельхозбанка признана лучшим проектом аграрного сектора Сибирского региона

  • 30/06/2021, 14:30
В Новосибирске состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Межрегионального конкурса «Финансист года-2020».

Проект Россельхозбанка «Цифровая экосистема для предприятий АПК» победил в номинации «Цифровые технологии для аграрного сектора» среди лучших проектов,  успешно  реализованных на рынке Сибирского региона.

Новости компаний«Это первая цифровая экосистема для предприятий АПК. В Новосибирской области  есть малые и крупные аграрные предприятия, поэтому появление такой цифровой площадки особенно актуально. Экосистема позволит сельхозпредприятиям малого и среднего бизнеса сосредоточить свои усилия на производстве продукции, упрощая процесс ее реализации. На данный момент мы видим востребованность экосистемы среди предприятий сферы АПК и частных потребителей. Экосистема Россельхозбанка включает в себя крупнейший маркетплейс сельскохозяйственных товаров, агрегатор вакансий и резюме в отрасли АПК, инструменты и сервисы для ведения агробизнеса, а также предлагает финансовые услуги фермерам», – отметил директор Новосибирского филиала РСХБ Станислав Тишуров.

Конкурс учрежден при поддержке Правительства Новосибирской области, Законодательного собрания НСО и Мэрии города Новосибирска.

Лауреатов премии поздравил Заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Он отметил экономические достижения региона и непосредственный вклад победителей конкурса в развитие Сибирского Федерального округа.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : экосистема финансы РСХБ новости бизенса банки


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