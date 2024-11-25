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Девелоперы приспосабливаются к кризису и адаптируются к новым реалиям

  • 25/11/2024, 13:52
Девелоперы приспосабливаются к кризису и адаптируются к новым реалиям
В условиях нестабильной экономической ситуации и снижения спроса застройщики вынуждены адаптироваться к новым реалиям рынка

Строительно-финансовое объединение «Основа» одновременно реализует несколько проектов в поселке Октябрьский Мошковского района. О работе компании во время кризиса редакция Infopro54 поговорила с генеральным директором СФО «Основа» Антоном Рехтиным и директором ООО СЗ «Антарсити» Евгением Кофановым.

— СФО «Основа» реализует несколько проектов, на каком этапе строительства они находятся?

Девелоперы приспосабливаются к кризису и адаптируются к новым реалиям— Антон Рехтин: Территория застройки «Французского квартала» состоит из 31 многоквартирного трехэтажного дома. Их строительство велось в четыре этапа и на сегодняшний день завершено полностью. Также мы окончили работы в еще одном квартале Светлого —«Тихом дворике». Он включает в себя 15 домов блокированной застройки.

На сегодняшний день ведутся работы по строительству двух комплексов, которые входят в периметр Светлого — «Альпийском», который будет состоять из 47 домов средней этажности, и  жилом квартале высокой культуры «Ясный».

«Ясный» — это примыкающие друг к друг изящные таунхаусы по пять-десять квартир. На сегодняшний день в нем построены 19 домов из 28.

— Евгений, ООО СЗ «Антарсити» является застройщиком «Альпийского квартала». На какой стадии находится его строительство?

— Евгений Кофанов: «Альпийский квартал» состоит из пятиэтажных кирпичных домов, выполненных в едином стиле шале.

По генеральному плану предусмотрены шесть очередей квартала. В каждой из них — по шесть домов, объединенных общим двором. Жилой квартал имеет закрытую территорию, оборудован въездной зоной с автоматическими воротами и видеонаблюдением. На данный момент мы полностью достроили второй этап проекта и передаем новоселам ключи от их квартир. Однако не останавливаемся — уже сейчас на стадии строительства находится третий этап «Альпийского квартала», а также закладываются фундаменты домов четвертого этапа.

— В чем особенность «Альпийского»?

Девелоперы приспосабливаются к кризису и адаптируются к новым реалиям— Евгений Кофанов: В каждом доме — по 32 квартиры свободной планировки. Квартирография разнообразная: от уютной студии до просторных вариантов с личным пространством для всех членов семьи. Любители экзотики оценят квартиры с террасами. Они расположены на первом и четвертом этажах. Также на четвертом этаже домов предусмотрены двухуровневые квартиры с высокими потолками. Дворы закрыты от машин, что обеспечивает безопасность — родителям не страшно отпускать детей гулять во двор.

— Все проекты СФО «Основа» разные. Почему?

— Антон Рехтин: Мы изначально закладывали в генплан перспективы формирования жилого района на 35 тысяч жителей с четким количеством школ, детских садов. Нашей идеей было создать на этой территории мини-город, где людям будет комфортно и удобно жить.

Всегда анализировали рынок, старались учитывать пожелания жителей и дорабатывать наши проекты. Например, первым был «Французский квартал». Здесь мы учли закрытую зону, больше парковочных мест и охрану. Увидели, что это очень понравилось жителям. В «Альпийском квартале» добавили на верхние этажи двухуровневые квартиры, мансарды и террасы. Постепенно добавили в домах колясочные, немного изменили отделку подъездов, а также усовершенствовали детские площадки. Жилой квартал высокой культуры «Ясный» — это уже комьюнити-квартал класса «комфорт+». Здесь проживают люди, объединенные культурным стилем жизни, ценностями и интересами.

Мы уменьшили этажность домов, сделали их более компактными, так как почувствовали, что покупателям интереснее жить в локациях с меньшим скоплением населения, где рядом лес, сады, школы и т.д.

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«Французский квартал»

Нестабильная ситуация

— Строительный рынок одним из первых реагирует на экономические изменения. Резкое повышение ключевой ставки, завершение программ льготной ипотеки и сниженный спрос на жилье стали причиной роста пессимистичных прогнозов. Как находите решение во время кризиса?

— Антон Рехтин: Конечно, все эти процессы коснулись не только застройщиков, они влияют и на другие секторы экономики. После повышения ключевой ставки и отмены льготной ипотеки объемы продаж снизились — и существенно! Но не могу сказать, что критично. По нашей информации, у некоторых коллег-застройщиков ситуация намного серьезнее, продажи практически остановились. Нам проще: мы всегда делали акцент на качестве и при этом никогда не завышали цены. У нас иной подход к строительству. Наше предложение сегодня в среднем ниже среднерыночного — около 102 тысяч за квадратный метр. И это при том, что мы за свой счет строим социальную инфраструктуру под ключ, а потом передаем муниципалитету по себестоимости. На таких объектах мы не зарабатываем. Нам не стыдно за свои проекты.

Сегодня мы несколько меняем подходы к продажам и пытаемся подстроиться под изменения.

— Каким образом?

— Антон Рехтин: Это маленький секрет нашей большой компании. А если серьезно, то мы постоянно анализируем рынок, свои ошибки, постоянно совершенствуемся и не останавливаемся.

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«Альпийский квартал»

— Евгений, вы начинали свою карьеру в СФО «Основа» с производителя работ. Скажите, помогает ли это в нынешней деятельности?

— Евгений Кофанов: За пять лет работы в компании я прошел ступени от руководителя объекта, старшего прораба и начальника участка до директора строительной организации. При каждом переходе на другую должность появлялись новые обязанности, новые трудности, в которых нужно было оперативно разбираться. Но я знал, что при необходимости коллеги поддержат, помогут и подскажут.

В нынешней экономической ситуации в основном делаем упор на действующие программы, потому что без льготной ипотеки потребителю вообще сложно купить квартиру. Стараемся пересмотреть и как-то оптимизировать собственные затраты, то есть себестоимость. Естественно, без потери качества жилья. Поэтому анализируем ситуацию, наблюдаем. Пока все идет по плану.

Прогнозы

— По вашим наблюдениям, какое жилье нужно новосибирцам? Какие критерии предъявляют покупатели недвижимости?

— Евгений Кофанов: Сейчас новосибирцы, помимо цены, огромное внимание уделяют комфорту. И этот комфорт касается не только качества самой квартиры (квартирографии и пр.), но и качеству территории вокруг жилого дома, а также доступности инфраструктуры. Поэтому мы стараемся держать минимальную цену на жилье при высоком уровне комфорта. Предсказать ситуацию на рынке сейчас не сможет никто, но я уверен, что малоэтажная застройка, оборудованные современные детские площадки, развитая инфраструктура всегда будут востребованы населением.

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Квартал высокой культуры Ясный

— Антон Рехтин: Сегодня строить планы — дело неблагодарное. Но мы настроены оптимистично и рассчитываем закончить все начатые комплексы и параллельно готовить новые. Я могу с гордостью сказать, что мы строим качественные дома и считаем, что давно вышли за рамки эконом-жилья. В жилых кварталах «Светлого» проживают люди различных профессий и интересов. Но я уверен, что дальнейшее развитие жилого района зависит не только от нас. Это совместные усилия застройщика и жителей. Мы выполнили свою задачу — создали мир и атмосферу. И если наши жители будут поддерживать и ценить то, что создано, то всегда будем поддерживать их в этом.

Мы всегда прислушиваемся к мнению наших жителей. И готовы для улучшения комфортных условий вносить какие-то изменения и развивать территорию. Очень ценим и уважаем тех, кто помогает нам в этом. У нас действует Фонд добрых дел. Средства из него мы направляем на помощь жителям наших кварталов: пенсионерам, малоимущим семьям, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Но мы всегда говорим о том, что есть куда развиваться и дальше.

Девелоперы приспосабливаются к кризису и адаптируются к новым реалиям

ПЛАН

Жилой район Светлый
VK

Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский квартал») ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»).

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Фотографии предоставлены рекламодателем. Автор фото: Роман Барников

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска надежный застройщик Жилой район Светлый


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