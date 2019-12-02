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Директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров признан «Финансистом года-2019»

  • 02/12/2019, 15:37
Директор Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров признан победителем премии «Человек года-2019» в номинации «Финансист года».

Премия учреждена изданием «Деловой квартал Новосибирск» и проводится ежегодно с 2011 года. В 2018-2019 гг. церемония прошла при поддержке Правительства Новосибирской области.

Торжественную церемонию награждения победителей в 2019 году открыл первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Награды победителям в разных номинациях вручили министры областного правительства и представители бизнес-сообщества региона.

Станислав Тишуров награжден дипломом и фирменной статуэткой «Человек года» за вклад в обеспечение стабильной работы банковского рынка региона, повышение доступности финансовых услуг для населения области и поддержку крупных инвестиционных проектов.

— Для меня большая честь получить признание бизнес-сообщества региона, но это заслуга в первую очередь всего коллектива Россельхозбанка – от кассира регионального офиса до членов Правления банка в Москве. Благодарю за поддержку наших инициатив и проектов губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя регионального Законодательного собрания Андрея Шимкива. Публично обещаю, что в следующем году мы будем работать еще лучше, — отметил Станислав Тишуров.

Станислав Тишуров работает в банковской сфере с 2002 года, на протяжении 7 лет он возглавляет Новосибирский филиал Россельхозбанка (АО), с октября 2018 года также является советником губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Премия «Человек года» – одна из самых престижных бизнес-премий России и единственная – в Новосибирске, где победителей определяют представители бизнес-сообщества, региональной и городской власти. Главный принцип премии – объективный выбор победителей. Премия вручается представителям бизнеса региона, тем, кто в уходящем году успешно реализовал масштабные проекты, нашел новаторские решения, повлиял на развитие отрасли в целом и внес вклад в развитие Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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