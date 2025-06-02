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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба — «Кредитная карта года»

  • 02/06/2025, 10:04
Торжественная церемония награждения победителей премии прошла 29 мая в Москве.

банк УралсибКредитная карта  «120 дней на максимум»  Банка Уралсиб названа «Кредитной картой года». Победу в этой номинации карточному продукту Уралсиба присудили эксперты авторитетной III Ежегодной премии «Сравни». Торжественная церемония награждения победителей премии прошла 29 мая в Москве.

По мнению экспертного жюри «Сравни», кредитная карта «120 дней на максимум» является грамотным финансовым решением, которое сочетает выгоду для клиента и инновационный подход к продукту.

Премия «Сравни» значимая награда для финансовых, страховых и образовательных организаций России. Эксперты компании Сравни выбирают номинантов в разных категориях, при выборе номинантов учитываются уровень клиентского обслуживания и ориентированность на качество их продуктов и услуг. Всего в 2025 году награды Премии вручили победителям в 18 номинациях.

«120 дней на максимум» флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней. Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. По карте доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.

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Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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