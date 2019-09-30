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Клиенты Россельхозбанка смогут получать и отправлять денежные переводы по номеру мобильного телефона

  • 30/09/2019, 16:58
Россельхозбанк в ближайшие дни запускает для своих клиентов – физических лиц сервис денежных переводов по номеру мобильного телефона.

Сервис позволит клиентам банков – участников Системы быстрых платежей Банка России (СБП) отправлять и получать денежные средства, в том числе между собственными счетами, открытыми в разных банках. Наряду с межбанковскими переводами будут доступны переводы по номеру мобильного телефона между клиентами РСХБ.

Для популяризации сервиса в первоначальный период после его запуска будет отсутствовать комиссия РСХБ за переводы с текущих счетов и счетов дебетовых карт. По переводам со счетов кредитных карт будет взиматься комиссия за использование заемных средств.

Чтобы перевести деньги, достаточно в интернет-банке или мобильном приложении РСХБ выбрать счет, с которого будут списаны денежные средства, указать номер мобильного телефона получателя и банк получателя, а также сумму перевода. После подтверждения операции деньги будут переведены и станут доступны получателю практически мгновенно.

Для получения переводов необходимо быть пользователем системы дистанционного банковского обслуживания с верифицированным номером мобильного телефона. В разделе настроек интернет-банка или мобильного приложения требуется подтвердить возможность зачисления входящих переводов и выбрать счет для зачисления. Входящие внутрибанковские переводы, а также переводы из других банков-участников СБП зачисляются клиенту РСХБ в режиме онлайн.

— Россельхозбанк приветствует решение Банка России развивать цифровое взаимодействие между банками и участниками рынка. Уверена, что наши клиенты по достоинству оценят новый дистанционный сервис, с которым переводы денежных средств станут еще удобнее и быстрее. Ведь достаточно указать номер телефона получателя, и практически сразу указанная сумма поступит на его счет, – прокомментировала первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Система быстрых платежей (СБП) – сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках, а также на счета других клиентов по номеру телефона. На сегодняшний день участниками СБП стали 18 кредитных организаций. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

Фото предоставлено пресс-службой РСХБ

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