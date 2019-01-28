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Новосибирский филиал Россельхозбанка предоставил 7,4 млрд рублей льготных кредитов

Это на 57 % больше, чем годом ранее.
  • 28/01/2019, 11:33
RSHB

С начала 2018 года Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» предоставил аграриям области 7,4 млрд рублей на условиях льготного финансирования, что на 57% больше показателей 2017 года. Из них 3,7 млрд рублей было направлено на реализацию инвестиционных проектов в регионе, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что Россельхозбанк является основным участником государственной программы льготного кредитования агропромышленного комплекса, действующей в Новосибирской области с 2017 года в рамках постановления Правительства РФ №1528. Программа предоставила клиентам банка возможность получения кредитных средств по ставке не более 5% годовых с целью реализации краткосрочных и инвестиционных проектов.

Банком ведется активная поддержка малых форм хозяйствования региона, в том числе, в рамках программы льготного кредитования. В 2018 году на поддержку фермерских (крестьянских) и личных подсобных хозяйств Новосибирский филиал направил 855 млн рублей льготных кредитов.

— Механизм льготного кредитования хорошо зарекомендовал себя и востребован как у крупных предприятий, так и у организаций малого и среднего бизнеса: по сравнению с первым годом реализации программы в 2018 году спрос клиентов на субсидируемые государством кредиты вырос более чем в два раза. Всего с момента запуска программы Россельхозбанк предоставил агропредприятиям области более 12 млрд рублей, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Фото: пресс-служба банка

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