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Новосибирский филиал Россельхозбанка увеличил объем кредитования бизнеса на 38%

​Объем финансирования клиентов розничного и корпоративного бизнеса по итогам первого полугодия 2019 года превысил 33 млрд рублей.
  • 24/07/2019, 11:25
Россельхозбанк

Объем финансирования клиентов розничного и корпоративного бизнеса Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» по итогам первого полугодия 2019 года превысил 33 млрд рублей, из них 25,4 млрд рублей – кредиты юридическим лицам и 7,7 млрд рублей – кредиты населению, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что наибольший рост показал корпоративный кредитный портфель, увеличившийся на 7 млрд рублей или 38% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Спрос на льготное финансирование в рамках программы государственной поддержки предприятий АПК продолжил набирать обороты и достиг своего очередного максимума. Только за первые шесть месяцев текущего года Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» выдал краткосрочные и инвестиционные кредиты по льготной ставке на общую сумму около 7 млрд рублей, что составляет 93% от всех выданных льготных кредитов в 2018 году.

Благодаря конкурентным процентным ставкам по кредитам для частных лиц и регулярно проводимым акциям розничный кредитный портфель на 1 июля продемонстрировал рост на 14%. Наиболее популярными продуктами в розничном сегменте остаются потребительские и ипотечные программы кредитования, а также услуги по рефинансированию кредитов.

— В планах банка сохранить заданные темпы кредитования, в том числе за счет финансирования реализуемых в регионе инвестпроектов и кредитования населения. Кроме того, мы уделяем особое внимание финансовой поддержке экспортеров продукции АПК, предоставляя комфортные условия обслуживания экспортных контрактов. В частности, наши клиенты пользуются возможностью открытия и ведения счетов, осуществления переводов в рублях и иностранной валюте и совершения ряда других операций без комиссии, —  прокомментировал Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Фото: пресс-служба банка

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