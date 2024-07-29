«Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 карт с кешбэком на все

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 бесплатных дебетовых карт с кешбэком на все, по версии портала Банки.ру. Эксперты портала проанализировали условия начисления кешбэка за покупки по картам, которые предлагает ряд российских банков на 24.07.2024 года.
Как отмечается в мини-исследовании, карта «Прибыль» Банка Уралсиб дает клиенту возможность получать кэшбэк до 3% на покупки:
«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки (он начисляется в рамках программы лояльности Уралсиб Бонус) и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Фото предоставлено рекламодателем
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