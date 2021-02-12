Россельхозбанк предлагает монеты в форме сердца ко Дню Святого Валентина

Изделия станут оригинальным и долговечным подарком на День всех влюбленных.

— Аналитики Россельхозбанка заметили тенденцию, что памятные монеты из драгоценных металлов, посвященные этому празднику, приобретают все большую популярность. Монета из серебра уже изначально имеет ценность, она долговечна и не требует особых условий хранения, может передаваться по наследству. Кроме того, сегодня приобретение монет является одним из популярных видов инвестирования, — сказал директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

В Новосибирском филиале РСХБ представлены три вида монет. Два из них выполнены в форме сердца и украшены оригинальными изображениями ангелов, цветов и влюбленных. Еще один вид имеет форму кулона с изображением сердца. Памятные монеты продаются в нарядной упаковке. Стоимость одной монеты составляет от 3,9 до 5 тыс. рублей.

Для приобретения монет следует обратиться в отделения Россельхозбанка в Новосибирской области. Или позвонить по телефону 8 (383) 290-15-88 доб. 11-70