Россельхозбанк сократил сроки выдачи фермерских займов

Решение об открытии кредитной линии принимается от трех рабочих дней и на основании минимального пакета документов. Индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут взять средства до 5 млн рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5% годовых.



По условиям банковского продукта клиентам необходимо иметь открытый расчетный счет в банке. Заемщики получат возможность выбрать схему погашения кредита либо ежемесячным дифференцированным платежом, либо по индивидуальному графику.

— Поддержка фермеров – одна из важнейших задач Россельхозбанка. Мы понимаем, что предпринимателям для развития бизнеса требуются доступные займы, которые можно получать быстро и без лишней бюрократии. С этой целью в банке запустили новый продукт – «Микро АПК», предназначенный для производителей и переработчиков сельхозпродукции, – отметил заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров.

Подробная информация об условиях продукта «Микро АПК» и других кредитных программ для бизнеса – по тел.: (383) 290-15-53 и во всех офисах Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото: пресс-служба банка