Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Спорт

Впереди плей‑офф: «Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ двумя победами

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Команду ждут серьёзные испытание

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» успешно завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026, одержав две победы на домашней «Сибирь‑Арене» 18 и 20 марта 2026 года. К этому моменту команда уже обеспечила себе место в плей‑офф, что позволило хоккеистам сыграть с большей свободой и подарить болельщикам яркие матчи.

18 марта новосибирцы уверенно обыграли питерский СКА со счётом 4:1. Вторая игра, 20 марта, против астанинского «Барыса», получилась куда более напряжённой. Несмотря на заметное игровое преимущество, «Сибирь» не смогла определить победителя в основное и дополнительное время — матч завершился со счётом 1:1.

Судьба встречи решилась в серии буллитов. Ключевую роль в успехе хозяев сыграли вратарь Михаил Бердин, надёжно защищавший ворота, и нападающий Михаил Абрамов, чей точный бросок принёс команде победу — итоговый счёт 2:1.

По результатам 68 матчей «Сибирь» набрала 69 очков и заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции — ровно столько же очков команда набрала и в прошлом сезоне.

Соперником новосибирцев в стартовом раунде плей‑офф станет магнитогорский «Металлург». Расписание первых матчей серии:

  • 24 и 26 марта — игры в Магнитогорске;
  • 28 и 30 марта — матчи в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» одержала победу над «Авангардом» по буллитам.

Источник фото: ХК Сибирь.

Все материалы

Рубрики : Спорт

Регионы : Новосибирск

Теги : хоккей ХК Сибирь спорт

860
0
0
ХК «Сибирь» победил ЦСКА и вышел в плей-офф

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» обыграла московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Хозяева забили три мяча: Михаил Абрамов (15-я минута), Чейз Эванс Приски (38) и Антон Косолапов (40). Гости ответили двумя голами: Дмитрий Бучельников (29) и Виталий Абрамов (52).

Читать полностью

ХК «Сибирь» одержала победу над «Авангардом» по буллитам

Автор: Артем Рязанов

ХК «Сибирь» победил «Авангард» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Омске завершилась серией буллитов — 2:1 в пользу новосибирцев.

Матч прошёл в напряжённой борьбе. В начале игры «Сибирь» открыла счёт, но во втором периоде хозяева льда отыгрались. В третьем периоде и овертайме ни одна из команд не забила победный гол, и исход встречи решался в серии буллитов.

Читать полностью

Новосибирский сноубордист представит Россию на Паралимпиаде 2026 года

Автор: Артем Рязанов

Новосибирец Дмитрий Фадеев представит Россию на Паралимпийских играх в Италии. Пять лет назад он потерял ногу, но уже через год вернулся в спорт с протезом. Дмитрию 37 лет. Он предприниматель, многодетный отец и мастер спорта по парасноуборду, занимающийся спортом более 20 лет.

До травмы Дмитрий пять лет тренировался в коммерческой школе, где изучал технику, акробатику и дисциплину, участвовал в соревнованиях и занимал первые места.

Читать полностью

Новосибирский предприниматель развернул российский флаг на трибунах Олимпиады

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский бизнесмен и девелопер Евгений Бурденюк стал одним из ярких персонажей зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. Уроженец маленького городка Похвистнево Самарской области пронес на трибуны знаменитого стадиона «Сан-Сиро» российский триколор с надписью «Лыжная команда Похвистнево» и сделал с ним несколько фотографий.

Кадры с болельщиком, развернувшим флаг на нижнем ярусе арены незадолго до церемонии открытия, мгновенно разлетелись по соцсетям и спортивным СМИ. Журналисты отметили, что российский флаг, несмотря на официальный запрет на его пронос на олимпийские объекты, появился на трибунах. При этом российские спортсмены выступают на этих Играх в нейтральном статусе.

Читать полностью

Новосибирск вводит дополнительные электрички для «Лыжни России»

Автор: Оксана Мочалова

14 февраля, в день проведения XLIV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», в Новосибирске будут запущены дополнительные электропоезда. На них спортсмены смогут комфортно и бесплатно доехать до места старта на лыжных базах Академгородка.

Два дополнительных состава будут курсировать по маршруту Новосибирск-Восточный – Новосибирск-Главный – Сеятель. Электропоезд №7601 отправится в 8:53, а с главного вокзала — в 9:15, прибыв на станцию Сеятель к 9:59. Обратный рейс №7602 начнется в 14:31.

Читать полностью

«Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в буллитах

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над казанским «Ак Барсом», порадовав своих болельщиков. Матч, который прошёл 2 февраля на льду «Сибирь-Арены», получился напряжённым и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первый период не задался для новосибирцев. «Ак Барс» дважды поразил ворота, и «Сибирь» ушла на перерыв, проигрывая две шайбы. Однако во втором периоде ситуация изменилась. На 28-й минуте Антон Косолапов сократил отставание, а вскоре Максим Сушко сравнял счёт.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности