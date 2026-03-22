Впереди плей‑офф: «Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ двумя победами

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» успешно завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026, одержав две победы на домашней «Сибирь‑Арене» 18 и 20 марта 2026 года. К этому моменту команда уже обеспечила себе место в плей‑офф, что позволило хоккеистам сыграть с большей свободой и подарить болельщикам яркие матчи.

18 марта новосибирцы уверенно обыграли питерский СКА со счётом 4:1. Вторая игра, 20 марта, против астанинского «Барыса», получилась куда более напряжённой. Несмотря на заметное игровое преимущество, «Сибирь» не смогла определить победителя в основное и дополнительное время — матч завершился со счётом 1:1.

Судьба встречи решилась в серии буллитов. Ключевую роль в успехе хозяев сыграли вратарь Михаил Бердин, надёжно защищавший ворота, и нападающий Михаил Абрамов, чей точный бросок принёс команде победу — итоговый счёт 2:1.

По результатам 68 матчей «Сибирь» набрала 69 очков и заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции — ровно столько же очков команда набрала и в прошлом сезоне.

Соперником новосибирцев в стартовом раунде плей‑офф станет магнитогорский «Металлург». Расписание первых матчей серии:

24 и 26 марта — игры в Магнитогорске;

28 и 30 марта — матчи в Новосибирске.

