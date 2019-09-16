Вложения в субординированные облигации Россельхозбанка принесли инвесторам не менее 9% годовых

По состоянию на 13 сентября ценные бумаги торгуются на Московской Бирже по цене около 990 руб. (99% от номинала). До апреля 2028 г. банк дважды в год будет выплачивать владельцам этих облигаций купонный доход из расчета 9% годовых. После этого срока эмитент либо погашает облигации с выплатой владельцу суммы номинала и последнего купонного дохода, либо продлевает их обращение уже с новой ставкой купона.

В начале года облигации на бирже продавались ниже 900 руб., а минимальная цена была зафиксирована 26 декабря 2018 г. — 825,1 руб. Краткосрочное падение стоимости облигаций главным образом было связано с изменившейся внешнеполитической ситуацией и ожиданиями новых ограничительных мер США против ведущих российских банков и суверенного долга РФ. При этом инвесторы в течение 2018-19 гг. смогли заработать больше, чем на банковском вкладе за тот же период — не менее 9% годовых.

— В настоящий момент субординированные облигации АО «Россельхозбанк» остаются одним из самых привлекательных предложений на рынке: их можно купить по цене около номинала — 1000 руб. Бумаги обеспечивают доходность выше, чем по банковскому вкладу, а свою способность отыгрывать падения они успешно продемонстрировали, вернувшись обратно к номиналу, — отметил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Левин.

19 августа 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг АО «Россельхозбанк» до уровня BBB-, прогноз стабильный, что подтверждает высокую надежность банка как эмитента ценных бумаг и может поддержать положительную динамику цен на фоне вновь проводимой Центральным банком РФ политики снижения ключевой ставки.

Фото: пресс-служба банка