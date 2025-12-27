Рынок подержанных кроссоверов в Новосибирске просел на  20 %

За год средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом в Новосибирской области снизилась на 21,5% и составила 1 499 000 рублей. Среди популярных моделей особенно сильно подешевели:

Hyundai Tucson (-54,8%, до 890 000 рублей),

BMW X5 (-48%, до 2 220 000 рублей),

Subaru Forester (-23,6%, до 840 000 рублей),

Toyota Highlander (-23,2%, до 2 150 000 рублей),

Lexus RX (-22,7%, до 1 700 000 рублей).

Китайские кроссоверы и внедорожники стали доступнее на 4,8%. Сейчас их средняя цена составляет 2 миллиона рублей, отмечают эксперты Авито Авто. Наиболее заметное снижение стоимости произошло у следующих моделей:

Chery Tiggo (T11) подешевел на 32,3% и теперь стоит 450 тысяч рублей,

Voyah Free — на 18,3% до 3,8 миллиона рублей,

LIFAN X60 — на 16,1% до 650 тысяч рублей,

HAVAL Jolion — на 14,8% до 1,576 миллиона рублей,

Tank 500 — на 14,5% до 4,83 миллиона рублей.

— В России позиции кроссоверов на вторичном рынке усиливаются: по сравнению с осенью 2024 года доля таких автомобилей в предложении выросла с 23% до 28% в сентябре-ноябре. При этом за год больше всего увеличился показатель представителей SUV из Китая – на 75%. Такая положительная динамика обусловлена ростом популярности автомобилей этого сегмента у потребителей: продавцы ориентируются на предпочтения пользователей, которые делают выбор в пользу практичности и повышенной проходимости, что особенно важно в зимний сезон, — прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи автомобилей с пробегом резко упали в ноябре в Новосибирске.