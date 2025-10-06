Аудитория клиник за 20 лет кардинально изменилась

— Рынок превентивной медицины в Новосибирске сформировался довольно давно и на сегодняшний день достаточно широк. У нас есть и специализированные клиники превентивной медицины, и многопрофильные клиники, которые все чаще заявляют о внедрении отдельных методов этого направления медицины. Безусловно, для них это выгодно, поскольку позволяет не только увеличить средний чек, но и расширить перечень дорогостоящих услуг. Например, добавить генетические тесты к общепрофильным исследованиям, которые применяются для диагностики заболеваний и при прохождении профосмотров.

Стоит отметить, что превентивная медицина сегодня не только профилактическая, она помогает поддержать здоровье, а при наличии какого-то диагноза она делает это персонализировано, максимально точно. Но ждет от пациента максимальной вовлеченности.

Что касается целевой аудитории, то изначально превентивная медицина была ориентирована на население от 25 лет. Это те первые платежеспособные группы, которые могут себя обеспечивать. Сегодня к превентивной медицине чаще прибегают состоявшиеся личности. По моим наблюдениям, это люди от 35 лет, хотя есть и персоны моложе, которые понимают, что предупредить заболевание лучше, чем лечить. Одни приходят в превентивную медицину осознанно, другие увлекаются, следуя моде и не до конца понимая ее необходимость.

В первую очередь это работники интеллектуального труда: айтишники, работники финансовой сферы, а также другие офисные работники. В отдельную категорию я бы вынесла руководителей, для которых потребность сохранить здоровье очень актуальна. К превентивной медицине обращаются и молодые специалисты. Те, кто занимается спортом и фитнесом, составляют, наверное, самую большую группу целевой аудитории. Ну и, конечно же, приверженцы здорового образа жизни, в том числе вегетарианцы.

Однозначно, аудитория клиник уже не та, что была, например, в 2000-2005 годах. Это касается и пациентов категории 60+. Сегодня это совершенно другая группа пожилых людей. Среди них тоже много интернет-погруженной, платежеспособной аудитории, которая стремится к активному долголетию и понимает цели и задачи превентивной медицины, разбирается во многих вещах, в том числе в БАДах, диетах и т.д.

Автор фото: Койнов Иван