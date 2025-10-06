Рекламодателям

Новосибирцы осознают важность заботы о своем здоровье

  • 06/10/2025, 11:00

Юлия Чамова, директор медициной клиники «Дизайн здоровья»:

Новосибирцы осознают важность заботы в своем здоровье

— Подход новосибирцев к ранней диагностике и профилактике заболеваний значительно поменялся. Все больше людей осознают важность регулярных медицинских осмотров и активного участия в своем здоровье. Мы наблюдаем рост интереса к профилактическим программам и здоровому образу жизни, что способствует улучшению общего состояния здоровья населения.

Также наблюдается растущий интерес к генетическим тестам, здоровому питанию и физической активности, что способствует укреплению иммунной системы и повышению качества жизни. Наконец, психологическое здоровье тоже стало неотъемлемой частью общего благополучия, и многие жители активно ищут способы снизить стресс и улучшить эмоциональное состояние.

Основными драйверами развития превентивной медицины в Новосибирске являются рост осведомленности населения о важности профилактики заболеваний и доступность современных диагностических технологий. Однако мы сталкиваемся и с барьерами, такими как необходимость изменения отношения людей к регулярным медицинским осмотрам и нехватка специалистов в городе. В нашей клинике мы инвестируем в обучение врачей и разработку программ, направленных на преодоление этих препятствий. А также активно работаем над повышением информированности и внедрением инновационных подходов для стимулирования интереса к превентивной медицине.

Автор фото: Валентина Борновалова

465

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : медицина здоровье


0
0

Мнение эксперта

Люди стали понимать: лучше не допускать проблем со здоровьем, чем устранять их

Люди стали понимать: лучше не допускать проблем со здоровьем, чем устранять их

Елена Ходыкина, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог-нутрициолог, превентолог, директор «МЦ 5П Медицина»:
Аудитория клиник за 20 лет кардинально изменилась

Аудитория клиник за 20 лет кардинально изменилась

Ирина Овдина, медицинский маркетолог, генеральный директор ММА «Мёд», журналист, преподаватель-практик в ФГБОУ ВО «НГУЭУ «НИНХ», заместитель руководителя Комитета по здравоохранению новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ»:
Зубы являются зеркалом здоровья организма человека

Зубы являются зеркалом здоровья организма человека

Наталья Зубарева, основатель и главный врач сети «Стоматологических клиник Зубаревой»:
Инвестиции в здоровье стали заметным трендом

Инвестиции в здоровье стали заметным трендом

Екатерина Гергесова, кандидат медицинских наук, медицинский консультант лаборатории Lab4U:
У новосибирцев растет интерес к инвестициям в здоровье

У новосибирцев растет интерес к инвестициям в здоровье

Клиники наблюдают рост числа пациентов, которые приходят на профосмотры, готовы корректировать образ жизни и принимать рекомендации врачей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять