Люди стали понимать: лучше не допускать проблем со здоровьем, чем устранять их

— Сегодня спорт и забота о здоровье набирают популярность. В условиях экономической нестабильности у многих людей меняются приоритеты, и приходит понимание, что лучше не устранять последствия проблем со здоровьем, а не допускать их. Во многом на сознание людей повлияла пандемия 2020-2023 годов. Одни переболели сами, у других COVID ударил по друзьям и близким. При этом далеко не все перенесли заболевание в легкой форме.

Новосибирцы стали уделять здоровью больше внимания. Нас уже не удивишь людьми, которые катаются на спортивных велосипедах, занимаются скандинавской ходьбой или другой физической активностью в парках. Кроме того, в городе постоянно развивается инфраструктура: открываются новые фитнес-залы и бассейны.

В Новосибирске с каждым годом растет количество спортивных мероприятий, поддерживаемых на региональном и федеральном уровне. Одним из таких примеров является полумарафон Раевича, количество участников которого растет с каждым годом.

Растет у новосибирцев и интерес к медицинским услугам и профилактике заболеваний. Это основные драйверы развития превентивной медицины.

К сожалению, иногда интернет, который на сегодняшний день стал важнейшим инструментом для человека, может принести не только благо, но и вред. Например, реклама «чудодейственных» лечебных свойств всевозможных БАДов и витаминов может вводить потребителей в заблуждение. Не все понимают, что даже их должен назначать врач, причем исходя их индивидуальных параметров организма.

На мой взгляд, основной фактор, ограничивающий развитие превентивной медицины, — экономический. Стоимость исследований, в том числе генетических, постоянно растет. Это объясняется ростом трат медицинских центров на расходные материалы, оборудование и прочие составляющие. Не всегда рост доходов горожан успевает за ценами. Хотя важно помнить, что затраты на профилактику в 5–10 раз ниже, чем расходы на полноценное лечение, особенно при запущенных заболеваниях.

Фото предоставлено пресс-службой «МЦ 5П Медицина», из личных архивов Е. Ходыкиной