У новосибирцев растет интерес к инвестициям в здоровье

После пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 профилактические медицинские мероприятия приобрели новую актуальность как необходимая мера для поддержания национальной безопасности.

В 2025 году тренд на здоровый образ жизни только усиливается. Он постоянно трансформируется и меняет формы: от экстремальных диет к осознанной заботе о своем организме. Регулярные медицинские осмотры перестают быть чем-то экстраординарным.

В Новосибирской области, как и в других субъектах РФ, работа по медицинской профилактике регулируется рядом федеральных нормативных актов, а также приказами Минздрава России, которые детализируют организацию различных профилактических мероприятий.

В Минздраве региона корреспонденту Infopro54 рассказали, что в комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья человека и активное долголетие, входят: раннее выявление заболеваний и факторов риска их развития, динамическое наблюдение за гражданами, которые имеют хронические заболевания, коррекция образа жизни, профпрививки, гигиена труда, отказ от вредных привычек, защита от стресса, формирование приверженности к ведению здорового образа жизни.

— Структура системы медицинской профилактики Новосибирской области включает в себя региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики, 48 отделений и 22 кабинета медицинской профилактики, 15 центров здоровья (10 для взрослых и 5 для детей), а также кабинеты здоровья ребенка и кабинеты вакцинопрофилактики в каждой медицинской организации, кабинеты психологического консультирования, — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что последние несколько лет в регионе отмечается тенденция к увеличению выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, проводимых на базе государственных медорганизаций, подведомственных Минздраву. Так, выросла выявляемость болезней сердечно-сосудистой системы (в 2023 году впервые выявлены 21 790 случаев, в 2024 году — 41 430 случаев, за 8 месяцев 2025 года — 26 472 случая), сахарного диабета (в 2023 году — 2 799 случаев, в 2024 году — 3 833 случая, за 8 месяцев 2025 года — 2 953 случая), болезней органов дыхания (2 382 случая ― в 2023 году, 4 878 случаев — в 2024 году, за 8 месяцев текущего года — 3 368 случаев).

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве добавили, что структура заболеваний, которые имеют существенное влияние на продолжительность жизни и смертность населения Новосибирской области, не отличается от общероссийской и мировой статистики.

Изменение подхода к ранней диагностике

По мнению экспертов, существующая система профилактики, включающая диспансеризацию и массовые обследования, ориентирована на большое количество людей, а не на конкретного человека. За последние годы универсальные решения теряют свою актуальность, и на передний план выходит персонализированный подход. Однако превентивная медицина, одним из основных принципов которой является персонализированный подход, развивается в частных клиниках.

В сентябре 2024 года президент Владимир Путин официально включил превентивную и персонализированную медицину, а также обеспечение здорового долголетия в число приоритетных направлений научно технологического развития страны.

По мнению кандидата медицинских наук, медицинского консультанта лаборатории Lab4U Екатерины Гергесовой, рынок превентивной медицины в Новосибирске находится в стадии активного формирования.

— Уже сейчас в городе представлены частные клиники, предлагающие комплексные программы чекапов, генетические тесты и консультации по профилактике. Но по сравнению с мегаполисами, такими как Москва и Санкт-Петербург, рынок еще не полностью насыщен, и потенциал для роста остается высоким, — отмечает собеседница редакции.

Эксперт добавляет, что повышение уровня информированности населения, развитие цифровых сервисов для записи и получения медицинских услуг, а также рост конкуренции среди клиник стимулирует внедрение новых технологий и сервисов.

Ирина Овдина, медицинский маркетолог, генеральный директор ММА «Мед», журналист, преподаватель-практик в ФГБОУ ВО «НГУЭУ «НИНХ», заместитель руководителя Комитета по здравоохранению новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ», отмечает достаточно высокую востребованность рынка превентивной медицины в Новосибирске.

— Вопрос о том, готовы ли новосибирцы к превентивной медицине, мне задавали еще в 2019 году. И если тогда клиники превентивной медицины только появлялись в городе, то сегодня этот рынок, на мой взгляд, уже сформировался и востребован. Хотя наш регион по-прежнему нельзя сравнить с центральной частью России (Москвой и Питером), где и спектр услуг гораздо шире, и их востребованность больше, — отметила эксперт.

Кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог-нутрициолог, превентолог, директор «МЦ 5П Медицина» Елена Ходыкина тоже считает рынок превентивной медицины в Новосибирске достаточно хорошо развитым. Однако собеседница редакции отмечает, что иногда врачи и пациенты считают превентивную медицину альтернативой классической.

— Те, кто не хочет принимать таблетки, считают: врач-превентолог их отменит, выпишет волшебные БАДы — и болезнь отступит. Нет, наша задача — не отменять или заменять, не лгать пациентам, что болезнь можно вылечить без лекарств. Наша задача — на основе результатов комплексного обследования подкорректировать лечение, грамотно сочетать препараты, которые идут как медикаменты, и разные биологически активные добавки, — констатирует Елена Ходыкина.

«Формула здоровья»

По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека на 20% зависит от наследственных факторов, на 10% — от медицины, на 20% ― от экологии и на 50% — от образа жизни.

Однако все опрошенные редакцией эксперты отмечают, что универсального рецепта здоровья не существует, и методы, которые используются на пути к формированию привычек здорового образа жизни, у каждого свои. Самыми популярными среди них являются отказ от вредных привычек, физическая активность и здоровое питание. Кроме того, люди все больше внимания уделяют ранней диагностике и профилактике.

Директор медициной клиники «Дизайн здоровья» Юлия Чамова подчеркивает, что жители Новосибирска чаще проходят профилактические обследования, интересуются программами ранней диагностики и стремятся выявлять заболевания на ранних стадиях.

— Новосибирцы стали более осознанно подходить к вопросам здоровья. Это связано с ростом информированности о важности профилактики и доступностью медицинских услуг, а также активным образом жизни, который пропагандируется в городе. В результате мы видим увеличение числа обращений на профилактические осмотры и популяризацию здорового питания и физической активности среди населения, — говорит собеседница редакции.

О том, что новосибирцы стали чаще проходить профосмотры, говорит и Наталья Зубарева, основатель и главный врач сети «Стоматологических клиник Зубаревых».

— Могу с уверенностью сказать, что пациентов, которые заботятся о здоровье ротовой полости, тоже становится больше. Около 90% наших постоянных клиентов регулярно проходят осмотр стоматолога и профчистку у гигиениста. Растет и число новых пациентов, особенно молодежи. Что отрадно, они не только сами остаются с нами, но и приводят своих детей, — рассказала Наталья Зубарева.

