Рекламодателям

У новосибирцев растет интерес к инвестициям в здоровье

  • 06/10/2025, 11:00
Автор: Оксана Мочалова
Клиники наблюдают рост числа пациентов, которые приходят на профосмотры, готовы корректировать образ жизни и принимать рекомендации врачей

У новосибирцев растет интерес к инвестициям в здоровье

Диспансеризация и профосмотры

После пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 профилактические медицинские мероприятия приобрели новую актуальность как необходимая мера для поддержания национальной безопасности.

В 2025 году тренд на здоровый образ жизни только усиливается. Он постоянно трансформируется и меняет формы: от экстремальных диет к осознанной заботе о своем организме. Регулярные медицинские осмотры перестают быть чем-то экстраординарным.

В Новосибирской области, как и в других субъектах РФ, работа по медицинской профилактике регулируется рядом федеральных нормативных актов, а также приказами Минздрава России, которые детализируют организацию различных профилактических мероприятий.

В Минздраве региона корреспонденту Infopro54 рассказали, что в комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья человека и активное долголетие, входят: раннее выявление заболеваний и факторов риска их развития, динамическое наблюдение за гражданами, которые имеют хронические заболевания, коррекция образа жизни, профпрививки, гигиена труда, отказ от вредных привычек, защита от стресса, формирование приверженности к ведению здорового образа жизни.

— Структура системы медицинской профилактики Новосибирской области включает в себя региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики, 48 отделений и 22 кабинета медицинской профилактики, 15 центров здоровья (10 для взрослых и 5 для детей), а также кабинеты здоровья ребенка и кабинеты вакцинопрофилактики в каждой медицинской организации, кабинеты психологического консультирования, — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что последние несколько лет в регионе отмечается тенденция к увеличению выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, проводимых на базе государственных медорганизаций, подведомственных Минздраву. Так, выросла выявляемость болезней сердечно-сосудистой системы (в 2023 году впервые выявлены 21 790 случаев, в 2024 году — 41 430 случаев, за 8 месяцев 2025 года — 26 472 случая), сахарного диабета (в 2023 году — 2 799 случаев, в 2024 году — 3 833 случая, за 8 месяцев 2025 года — 2 953 случая), болезней органов дыхания (2 382 случая ― в 2023 году, 4 878 случаев — в 2024 году, за 8 месяцев текущего года — 3 368 случаев).

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

— Существенно улучшилось выявление во время диспансеризации и профосмотров злокачественных новообразований: в 2023 году при профилактических мероприятиях взрослого населения впервые выявлены 694 случая злокачественных новообразований, в 2024 году — 1 160 случаев, в 2025 году — 946 случаев, из них 72-75% ― в ранней стадии, — подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве добавили, что структура заболеваний, которые имеют существенное влияние на продолжительность жизни и смертность населения Новосибирской области, не отличается от общероссийской и мировой статистики.

Изменение подхода к ранней диагностике

персонализированный подход в медицине

Автор фото: Алексей Дряхлов

По мнению экспертов, существующая система профилактики, включающая диспансеризацию и массовые обследования, ориентирована на большое количество людей, а не на конкретного человека. За последние годы универсальные решения теряют свою актуальность, и на передний план выходит персонализированный подход. Однако превентивная медицина, одним из основных принципов которой является персонализированный подход, развивается в частных клиниках.

В сентябре 2024 года президент Владимир Путин официально включил превентивную и персонализированную медицину, а также обеспечение здорового долголетия в число приоритетных направлений научно технологического развития страны.

По мнению кандидата медицинских наук, медицинского консультанта лаборатории Lab4U Екатерины Гергесовой, рынок превентивной медицины в Новосибирске находится в стадии активного формирования.

— Уже сейчас в городе представлены частные клиники, предлагающие комплексные программы чекапов, генетические тесты и консультации по профилактике. Но по сравнению с мегаполисами, такими как Москва и Санкт-Петербург, рынок еще не полностью насыщен, и потенциал для роста остается высоким, — отмечает собеседница редакции.

Эксперт добавляет, что повышение уровня информированности населения, развитие цифровых сервисов для записи и получения медицинских услуг, а также рост конкуренции среди клиник стимулирует внедрение новых технологий и сервисов.

Ирина Овдина, медицинский маркетолог, генеральный директор ММА «Мед», журналист, преподаватель-практик в ФГБОУ ВО «НГУЭУ «НИНХ», заместитель руководителя Комитета по здравоохранению новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ», отмечает достаточно высокую востребованность рынка превентивной медицины в Новосибирске.

— Вопрос о том, готовы ли новосибирцы к превентивной медицине, мне задавали еще в 2019 году. И если тогда клиники превентивной медицины только появлялись в городе, то сегодня этот рынок, на мой взгляд, уже сформировался и востребован. Хотя наш регион по-прежнему нельзя сравнить с центральной частью России (Москвой и Питером), где и спектр услуг гораздо шире, и их востребованность больше, — отметила эксперт.

Фото Е. Ходыкиной

Фото предоставлено Е. Ходыкиной из личных архивов

Кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог-нутрициолог, превентолог, директор «МЦ 5П Медицина» Елена Ходыкина тоже считает рынок превентивной медицины в Новосибирске достаточно хорошо развитым. Однако собеседница редакции отмечает, что иногда врачи и пациенты считают превентивную медицину альтернативой классической.

— Те, кто не хочет принимать таблетки, считают: врач-превентолог их отменит, выпишет волшебные БАДы — и болезнь отступит. Нет, наша задача — не отменять или заменять, не лгать пациентам, что болезнь можно вылечить без лекарств. Наша задача — на основе результатов комплексного обследования подкорректировать лечение, грамотно сочетать препараты, которые идут как медикаменты, и разные биологически активные добавки, — констатирует Елена Ходыкина.

«Формула здоровья»

По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека на 20% зависит от наследственных факторов, на 10% — от медицины, на 20% ― от экологии и на 50% — от образа жизни.

Однако все опрошенные редакцией эксперты отмечают, что универсального рецепта здоровья не существует, и методы, которые используются на пути к формированию привычек здорового образа жизни, у каждого свои. Самыми популярными среди них являются отказ от вредных привычек, физическая активность и здоровое питание. Кроме того, люди все больше внимания уделяют ранней диагностике и профилактике.

Директор медициной клиники «Дизайн здоровья» Юлия Чамова подчеркивает, что жители Новосибирска чаще проходят профилактические обследования, интересуются программами ранней диагностики и стремятся выявлять заболевания на ранних стадиях.

профилактические осмотры

Автор фото: Алексей Дряхлов

— Новосибирцы стали более осознанно подходить к вопросам здоровья. Это связано с ростом информированности о важности профилактики и доступностью медицинских услуг, а также активным образом жизни, который пропагандируется в городе. В результате мы видим увеличение числа обращений на профилактические осмотры и популяризацию здорового питания и физической активности среди населения, — говорит собеседница редакции.

О том, что новосибирцы стали чаще проходить профосмотры, говорит и Наталья Зубарева, основатель и главный врач сети «Стоматологических клиник Зубаревых».

— Могу с уверенностью сказать, что пациентов, которые заботятся о здоровье ротовой полости, тоже становится больше. Около 90% наших постоянных клиентов регулярно проходят осмотр стоматолога и профчистку у гигиениста. Растет и число новых пациентов, особенно молодежи. Что отрадно, они не только сами остаются с нами, но и приводят своих детей, — рассказала Наталья Зубарева.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

1 417

Рубрики : Медицина Рынки

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : медицина здоровье


0
0

Мнение эксперта

Люди стали понимать: лучше не допускать проблем со здоровьем, чем устранять их

Люди стали понимать: лучше не допускать проблем со здоровьем, чем устранять их

Елена Ходыкина, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог-нутрициолог, превентолог, директор «МЦ 5П Медицина»:
Аудитория клиник за 20 лет кардинально изменилась

Аудитория клиник за 20 лет кардинально изменилась

Ирина Овдина, медицинский маркетолог, генеральный директор ММА «Мёд», журналист, преподаватель-практик в ФГБОУ ВО «НГУЭУ «НИНХ», заместитель руководителя Комитета по здравоохранению новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ»:
Зубы являются зеркалом здоровья организма человека

Зубы являются зеркалом здоровья организма человека

Наталья Зубарева, основатель и главный врач сети «Стоматологических клиник Зубаревой»:
Новосибирцы осознают важность заботы о своем здоровье

Новосибирцы осознают важность заботы о своем здоровье

Юлия Чамова, директор медициной клиники «Дизайн здоровья»:
Инвестиции в здоровье стали заметным трендом

Инвестиции в здоровье стали заметным трендом

Екатерина Гергесова, кандидат медицинских наук, медицинский консультант лаборатории Lab4U:

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять