Топ-менеджера новосибирского оборонного предприятия подозревают в подкупе

  • 29/10/2025, 14:30
Автор: Юлия Данилова
Топ-менеджера новосибирского оборонного предприятия подозревают в подкупе
Он получил от предпринимателей почти четыре млн рублей

В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело экс-директора по режиму и кадрам одного из предприятий военно-промышленного комплекса города Василия Белендира.

По версии следствия, с января 2023 по сентябрь 2024 топ-менеджер получил от предпринимателей 3,9 млн рублей. Коммерческий подкуп предназначался за заключение договора подряда с предпринимателями в рамках госконтракта по оборонному заказу, а также за заключение договора аренды помещений.

«Теневую» схему на предприятии ВПК вскрыли сотрудники УФСБ по Новосибирской области.

Белендир был взят под стражу в октябре 2024 года.

По сообщению областной прокуратуры, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму около 9 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в 2023 году Василий Белендир фигурировал на публичных мероприятиях, как директор по кадрам и режиму филиала АО «НПО Луч» в Новосибирске.

Напомним, в конце 2024 года уголовное дело было возбуждено против руководства «СпецТрансСтроя». По версии прокуратуры, злоупотребление полномочиями директором компании Сергеем Араповым при реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор» привело к хищению 43 млн бюджетных средств. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по двум статьям: злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа и мошенничество.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-сотрудник «ТрансКонтейнера» получил 5 лет за коммерческий подкуп в Новосибирске. 

Фото: A. Petrova, архив Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

1 736

Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ФСБ ОПК коммерческий подкуп гособоронзаказ


0
0

