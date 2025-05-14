ГК «Расцветай» предлагает офисные помещения в удобных для бизнеса локациях

Покупка офисной недвижимости в столице Сибири — логичный и эффективный ход для предпринимателей. Для бизнеса помещение в выгодной локации — это расположение на улицах с высоким пешеходным трафиком, в центре и вблизи крупных транспортных развязок и жилмассивов. Для инвестора вложения в офисы позволяют заработать как на капитализации актива, так и на последующей сдаче помещения в аренду.

По данным «Сибирской юридической компании», за последний год стоимость продажи офисных помещений в Новосибирске выросла на 29%, стоимость аренды — на 11%. За три года динамика роста сегмента еще более внушительная: на 35% по цене квадратного метра в продаже и 60% роста по стоимости аренды офисов.

— Самые привлекательные и ликвидные офисные помещения — на центральных магистралях, например на Красном проспекте, — рассказывают в ГК «Расцветай». — В «Тайм Парке» офисные помещения приобретают для сферы услуг, торговли, образования. Предприниматели ценят расположение вблизи двух станций метро на главной улице города. На левобережье в проекте «Лофт.Наука» есть заявки от творческих студий, коворкингов, ИТ-компаний, — двухуровневые юниты дают возможность зонировать помещение, делая его свободным и комфортным.

«Тайм Парк» — 25-этажный комплекс апартаментов, расположенный на Красном проспекте, в пяти минутах ходьбы от станций метро «Гагаринская» и «Заельцовская». В структуре комплекса — апарт-отель комфорт-класса, кафе, рестораны, предприятия торговли и сферы услуг. Комплекс находится в высокой стадии готовности — сдача запланирована на этот год.

Для клиентов владельца бизнеса будет доступна вся инфраструктура апарт-отеля ГК «Расцветай»: лобби, кофейни, скоростные лифты, современные холлы, парковка, где можно оставить машину. Статусный облик здания, современные инженерные системы и качество отделки мест общего пользования работают на имидж бизнеса. Гости, которые живут в апарт-отеле, формируют дополнительный поток клиентов.

— Если планы поменялись, помещение в «Тайм парке» или апарт-отеле «Лофт.Наука» можно сдавать под офисы или гостиничный бизнес, получая пассивный доход, обычные бизнес-центры такой гибкости использования актива предоставить не могут, — отметили в ГК «Расцветай».

«Лофт.Наука» — апарт-отель, расположенный на левобережье — на улице Станиславского. Высота потолков в помещениях — до 5,5 метра, окна — 3,6 метра. В проекте — дизайнерское просторное лобби, собственная инфраструктура, открытая парковка. В структуре комплекса есть апарт-отель, кафе и рестораны, предприятия сферы услуг. Можно приобрести помещения на первом этаже с отдельным входом.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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