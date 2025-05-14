ГК «Расцветай» предлагает офисные помещения в удобных для бизнеса локациях

Покупка офисной недвижимости в столице Сибири — логичный и эффективный ход для предпринимателей. Для бизнеса помещение в выгодной локации — это расположение на улицах с высоким пешеходным трафиком, в центре и вблизи крупных транспортных развязок и жилмассивов. Для инвестора вложения в офисы позволяют заработать как на капитализации актива, так и на последующей сдаче помещения в аренду.
— Самые привлекательные и ликвидные офисные помещения — на центральных магистралях, например на Красном проспекте, — рассказывают в ГК «Расцветай». — В «Тайм Парке» офисные помещения приобретают для сферы услуг, торговли, образования. Предприниматели ценят расположение вблизи двух станций метро на главной улице города. На левобережье в проекте «Лофт.Наука» есть заявки от творческих студий, коворкингов, ИТ-компаний, — двухуровневые юниты дают возможность зонировать помещение, делая его свободным и комфортным.
Для клиентов владельца бизнеса будет доступна вся инфраструктура апарт-отеля ГК «Расцветай»: лобби, кофейни, скоростные лифты, современные холлы, парковка, где можно оставить машину. Статусный облик здания, современные инженерные системы и качество отделки мест общего пользования работают на имидж бизнеса. Гости, которые живут в апарт-отеле, формируют дополнительный поток клиентов.
— Если планы поменялись, помещение в «Тайм парке» или апарт-отеле «Лофт.Наука» можно сдавать под офисы или гостиничный бизнес, получая пассивный доход, обычные бизнес-центры такой гибкости использования актива предоставить не могут, — отметили в ГК «Расцветай».
Офис продаж ГК «Расцветай»:
+7 (383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
ул. Красный проспект, 165
гкрасцветай.рф
VK
Телеграм-канал
ООО СЗ «Янтарь», ООО СЗ «Диадема». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф
Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на красном»
Иллюстрации предоставлены рекламодателем.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru