РСХБ удвоил финансовую поддержку российских экспортеров мяса птицы

Всего в минувшем году РСХБ выдал птицеводам около 72 млрд руб., прирост к 2018 г. составил 65%. Что характерно, стоимость российского экспорта мяса птицы выросла на те же 65%, до 310 млн долл. США. Объем поставленной за рубеж продукции, в основном с высокой добавленной стоимостью, увеличился на 10%, превысив 200 тыс. тонн.



Россельхозбанк является опорным банком российских экспортеров мяса птицы. Ведущие производители, на которых приходится более половины отечественного экспорта, Группа «Черкизово» и Группа агропредприятий «Ресурс» являются клиентами РСХБ.



В банке прогнозируют продолжение роста объемов как внутреннего производства мяса птицы, так и его экспорта. По итогам прошлого года ведущим рынком стал Китай, на который приходится около 30% объема российских поставок и более 40% в стоимостном выражении.

— Развитие российского экспорта мяса птицы в ближайшей перспективе будет связано именно с рынком Китая, — отметил начальник управления отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» Андрей Дальнов на панельной дискуссии, состоявшейся в рамках выставки АГРОС 2020. — В то же время мы наблюдаем риски для развития экспорта, связанные с появлением на рынке Китая нового игрока – США. Долгое время поставки из этой страны были закрыты. Теперь США будут наращивать экспорт куриных лапок, окорочка и бедра бройлеров, из-за чего рост российского экспорта может замедлиться. Почти наверняка поменяется его структура: снизится доля лапок и вырастет доля крыла, поскольку американцы данную позицию не поставляют. Возможно, в отдельные периоды поставки филе будут также выгодны российским экспортерам, — добавил Андрей Дальнов.

В своем выступлении он также рассказал о факторах, которые влияют на становление России в качестве одного из мировых лидеров по экспорту мяса птицы. Во-первых, рыночный фактор: себестоимость производства российских компаний остается относительно высокой. Ее снижение будет происходить по мере усиления конкуренции, в том числе, со стороны производителей альтернативы курятине — свинины и других, а также за счет импортозамещения в смежных отраслях, например, в производстве кормов. Хорошим примером здесь может служить проект Группы «Черкизово» по строительству маслоэкстракционного завода, который осуществляется при поддержке Россельхозбанка и позволит «Черкизово» снизить зависимость от поставок импортного соевого шрота.



Во-вторых, нетарифные ограничения во внешней торговле. «Получение доступа по поставкам мяса птицы на рынок Китая было настоящим прорывом и большой победой переговорной команды. Тем не менее, есть рынки, которые сопоставимы по емкости с китайским, но на которые не осуществляются российские поставки. Это Япония, ЕС, Мексика. Для каждой из этих стран можно подобрать позиции, по которым российские птицеводы конкурентоспособны уже сейчас, и надо добиваться как минимум эквивалентного доступа на их рынки АПК», — подчеркнул эксперт РСХБ.



АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка