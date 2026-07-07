В этом году сибирские аграрии планируют собрать более миллиона тонн сои. Это на 9% больше, чем годом ранее. На вторую декаду июня в регионах округа соей было засеяно 476,3 тысяч гектар, почти на 20% больше, чем в 2025 году. План посевов этой культуры на 2026 год составлял 548,5 тысяч гектар, сообщил Центр отраслевой экспертизы РСХБ.

Новосибирские аграрии планировали в этом году посадить сою на площади 64,4 гектаров, на 5 тысяч га меньше, чем годом ранее.

Напомним, по итогам 2025 году округ нарастил объём сбора соевых бобов на 68,5 % до 931,8 тысяч тонн. В лидерах по сбору Алтайский край — 751,9 тысяч тонн (+67,1 %), Новосибирская область —103,6 тысяч тонн (+64,4 %), а также Кемеровская область — 23,3 тысяч тонн (+79,7 %).

— Соя уже много лет привлекает внимание аграриев. Маржинальность культуры выше, чем у зерновых, а тренд на увеличение использования доступного протеина в кормовой индустрии за счет роста спроса со стороны животноводства сохраняется, увеличивается и экспортный потенциал, — пояснил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Князьков.

По его словам, шроты добавляются в рационы животных — до 25 % от общей массы —замещая ей зерновую часть. Это окупает вложенные средства за счет увеличения конверсии корма.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском создадут новый центр селекции растений.