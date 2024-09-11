Сибирский форум застройщиков, девелоперов и риелторов «Строим будущее. Сибирь» соберет уникальных экспертов Москвы, Петербурга и Сибири

1 октября в новосибирском Экспоцентре пройдёт II Сибирский форум «Строим будущее. Сибирь» с хедлайнерами Романом Тарасенко, Иваном Черемных, Виктором Лапиным, Константином Сторожевым, Еленой Князевой и другими. Мероприятие объединит около 500 профессионалов отрасли из разных регионов Сибири и предоставит уникальную возможность для обмена опытом и изучения лучших практик в сфере недвижимости.

Это одно из ключевых событий для риелторов, застройщиков, девелоперов, собственников риелторских компаний из разных регионов Сибири.

Основные темы форума:

— недвижимость сегодня и сейчас, стратегия лидеров рынка в условиях кардинальных изменений;

— самые свежие тренды на рынке недвижимости;

— лучшие практики в отрасли.

Практическая направленность мероприятия позволит участникам познакомиться с кейсами коллег и узнать о креативных инструментах для решения задач отрасли.

Особое внимание будет уделено нетворкингу. Созданная зона для неформального общения даст возможность участникам наладить контакты, обсудить насущные вопросы и найти новых партнёров.

Пул спикеров для программы II Ежегодного форума формируется на основе запросов участников и актуальных тенденций в строительной отрасли, постоянно дополняется и обновляется на сайте мероприятия.

В программе три блока: «Продажи», «Тренды и стратегии», «Деловая среда».

В блоке «Продажи» обсудят, как привлекать и не терять клиентов в новых реалиях, как продавать новостройки, проведут бизнес-разбор реальных кейсов.

В блоке «Тренды и стратегии» посетители форума смогут стать участниками пленарного заседания «Тенденции в отрасли. Как жить дальше?», а также услышат советы экспертов, как девелоперам и риелторам зарабатывать за счет частных инвестиций; разберутся в особенностях рынка загородной недвижимости.

Блок «Деловая среда» посвятят вопросам развития Новосибирской агломерации, комплексному развитию территорий (КРТ), нюансам финансовой поддержки строительной отрасли, особенностям мастер-планирования и трендам продвижения.

Мероприятие позволяет значительно скорректировать стратегию работы с учетом актуальной эксклюзивной информации, повысить продуктивность, снизить затраты бизнеса, благодаря доступу к новейшим знаниям и передовым технологиям.

Генеральный партнер форума — компания «Талан».

Все детали программы на сайте.

СПРАВКА

Сибирский форум застройщиков, девелоперов и риелторов «Строим будущее. Сибирь» является ежегодным. Это ключевое мероприятие для профессионалов в сфере недвижимости.

Количество участников: около 500.

Участников ждут: