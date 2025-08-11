«Тайм Парк»: достоинства жизни и бизнеса на Красном проспекте

При выборе недвижимости определяющими всегда становятся район, стоимость и степень готовности новостройки. Локация напрямую влияет на удобство, безопасность и инвестиционный потенциал жилья.

В Новосибирске одной из престижных улиц является Красный проспект: недвижимость на Красном — это статус, возможности и комфорт.

В пяти минутах ходьбы от площади Калинина, в центре Новосибирска, готовят к сдаче апарт-комплекс «Тайм Парк». У проекта ГК «Расцветай» — сочетание достоинств: локация на главной улице Новосибирска, собственная инфраструктура и привлекательная стоимость квадратного метра. Цена лотов стартует от 5,2 млн рублей*

Формат апартаментов — один из способов вложения и преумножения средств. Локация «Тайм Парка» — на главной туристической улице Новосибирска, рядом с метро — гарантирует стабильный поток гостей как среди туристов на краткосрочную аренду, так и на более длительные периоды. Первые этажи комплекса заполнят магазины, кафе, рестораны, предприятия сферы услуг. В лобби — зона отдыха и кофейня.

— Апартаменты в «Тайм Парке» часто берут как универсальный формат под разные жизненные сценарии, — комментируют в ГК «Расцветай». — Мы рекомендуем, чтобы оснащение номеров было стандартным, — их будет проще и выгоднее сдать при изменении планов собственника. В «Тайм Парке» можно приобрести юниты с ремонтом под ключ, выполненным по современному дизайн-проекту.

Сейчас в продаже у девелопера несколько эксклюзивных двухуровневых юнитов площадью от 90 до 165 кв.м на самых высоких этажах. Ночью здесь открывается завораживающий вид на огни большого города, а днем — на зеленый массив Ельцовского парка. Большой метраж и свободная планировка позволяют рационально распорядиться пространством.

— В последнее время мы отмечаем, что люди, ранее вкладывавшиеся в жилую недвижимость, переходят к формату сервисных апартаментов, — комментируют в пресс-службе ГК «Расцветай». — При выборе жилья многие не готовы снимать квартиры в старых домах, стали ценится отельный облик номера, наличие современной бытовой техники, ухоженное лобби. Поэтому доходность от сдачи юнитов в аренду выше, чем в квартирах, а все хлопоты по поиску арендаторов, ремонту и уборке берет на себя управляющая компания.

Партнером «Тайм Парка» по управлению юнитами стал оператор «Гостиниц.NET». При заключении договора управления оператор оборудует номер, размещает рекламу, ищет клиентов на кратко- и среднесрочную аренду и оказывает гостям комплекс услуг.

Акценты на рынке краткосрочной аренды расставят изменения в Федеральный закон «Об основах туристкой деятельности», который отдает преимущества арендодателям, зарегистрированным в особом государственном реестре объектов размещения.

— Преимущества будут иметь те инвесторы, чьи юниты сдаются централизованно, через управляющую компанию, которая несет ответственность за безопасность гостей, — поясняет Эдуард Данелян, представитель сервиса «Гостиниц.NET». — Собственники, сдающие свои квартиры или апартаменты в одиночку, не смогут разместить рекламу в классифайдах, им сложнее соответствовать нужному уровню требований. Рынок краткосрочной аренды цивилизовывается, это означает перераспределение спроса в пользу отельных и апарт-операторов и хорошие перспективы по получению дохода для инвесторов. — В недвижимость выгодно вкладывать во все времена: она практически никогда не падает в цене, компенсируя инфляцию и на длинной дистанции приносит достойный и стабильный доход, — подтверждает Ирина Вонарха, эксперт агентства недвижимости «Жилфонд».

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

Стоимость действительна на момент публикации.

ООО «СЗ «Янтарь». Строящийся объект — гостиница. Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф