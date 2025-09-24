Жилой район Светлый отпраздновал свой первый большой юбилей

Жилой район Светлый смело можно назвать одной из территорий опережающего развития, образцом динамичной девелоперской работы в особой среде — в пригороде. В пригороде, который не стремится повторить сити-стиль, а обладает собственной формулой обаяния.

Автономность, самобытность и близость к мегаполису — гармоничное сочетание его достоинств.

По прямой (по Северному объезду) до метро «Заельцовская» отсюда всего 15-20 минут, но Светлый — отнюдь не один из «спальных» районов Новосибирска. У Светлого своё «я», свой дух места. Его стильная и разнообразная застройка («Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный») — плоды большой творческой работы финансово-строительной компании «Основа».

В некотором смысле Светлый даже стал ядром собственной мини-агломерации — в связке с посёлками Барлак и Локти.

У Светлого есть и собственная локация для торжеств — Площадь Памяти предков — очень эффектная архитектурная композиция с мемориалом в виде изящной ротонды с колоколом.

Здесь и отпраздновал Светлый свой юбилей. Для площади, созданной четыре года назад это, можно сказать, дебют в столь торжественной роли.

У этого дня, 21 сентября, есть и яркий праздничный контекст общенационального уровня — это и День воинской славы (день победной Куликовской битвы), и Рождество Богородицы. К слову, погода была идеальной для праздника, как по заказу. Поля и рощи вокруг Светлого предстали во всей разноцветной красе бабьего лета.

У торжества была демократичная атмосфера, красивая и яркая арт-программа с салютом в финале. И при этом — ещё и плотная концептуальная содержательность: создатели, администрация и жители района подводили итоги пятнадцатилетия и оглашали планы на будущее.

Обе темы очень «плотные». Жилой район Светлый построен в буквальном смысле в чистом поле, с нуля. Для его создателей, специалистов строительно-финансового объединения «Основа» этот «эффект чистого листа» стал очень продуктивным: не было никаких сковывающих вводных, потому тут удались многие инновационные решения, невозможные в региональной столице.

Именно с этих тем — с осмысления уже достигнутого и задуманного на будущее и начался праздник в честь 15-летнего юбилея.

Благодарственное письмо от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова было вручено Вячеславу Лычко, заместителю генерального директора строительно-финансового объединения «Основа», Александру Баеву, заместителю главы Барлакского сельсовета Мошковского района. Благодарственным письмом от Законодательного собрания Новосибирской области награждены Галина Гейдарова, и.о. главы Мошковского района, Антон Рехтин, генеральный директор СФО «Основа», Татьяна Орехова, председатель Совета ветеранов Мошковского района, Сергей Баландин, глава Барлакского сельсвовета Мошковского района НСО.

И это не просто формально-церемониальные презенты, это знаки искренней признательности за новые, высокоэффективны решения в подходе к развитию территорий, в создании реального гражданского самоуправления, когда в обустройство своей малой родины вовлечены буквально все жители: и стар, и млад. И детские творческие коллективы, и сообщества соседей, и специалисты управляющих компаний, и ветеранские организации. Такое вот модернизированное толкование общинности, очень органичное именно 21 сентября. Это ведь ещё и Международный День мира.

Да, у этой даты сверхплотный позитивный контекст. Для праздника в Светлом она подошла идеально. Кстати, одна из важнейших градостроительных осей района носит очень символичное имя – улица Согласия.

По словам Антона Рехтина, генерального директора СФО «Основа», задача ближайших пяти лет – именно совершенствование градостроительной и инфраструктурной композиции района, чтобы все его кварталы получили оптимальную взаимную интеграцию и единый уровень комфорта.

— Мы работаем не просто над формированием новых кварталов, они изначально создаются как компоненты единой системы, — подчеркнул Антон Рехтин. — Они будут обладать надежной взаимосвязью в виде комфортных улиц, пешеходных маршрутов, зеленых зон разного типа: аллей, мини-скверов, тематических площадей. И, конечно, у них будут интересные архитектурно-дизайнерские решения – оригинальные и при этом олицетворяющие единый образ жилого района Светлый. Ближайшее наше пятилетие – очень насыщенная работа в этом направлении, расписанная буквально от «а» до «я». У меня по этому поводу здоровый творческий азарт, потому что сделать нам всем предстоит очень многое. Думаю, по итогам этой работы Светлый станет ещё более привлекательным для новосёлов. Демографический резерв мы заложили достаточно большой – до 35 тысяч населения. Это удвоение от нынешних 14 тысяч. Проанализировали и нынешнюю динамику, и плановый эффект развития, так что число не условное, продуманное. По факту, это будет один из крупнейших городов-спутников Новосибирска, сопоставимый, например, с Кольцово. Но, разумеется, со своим неповторимым духом.

Потому-то столько благодарного внимания на юбилейном торжестве досталось людям, которые на эту идею работают уже сейчас. Точнее, с первого дня своей сопричастности к жизни Светлого.

— Спасибо, что на огромной карте России вы выбрали наш район, стали нашими земляками, полюбили нашу землю, — сказал со сцены праздника Александр Нарушевич, председатель Совета депутатов Мошковского района. — А мы полюбили вас, земляки. И я уверен, что у нас всё получится. В дружной работе всё получается.

От депутатов Законодательного собрания сертификат на сумму 300 тысяч рублей вручён Татьяне Надеждиной, директору Октябрьской средней общеобразовательной школы № 2 – той самой, что первая в Светлом. Сертификат на 50 тысяч вручён Сание Кочумовой, заведующей детским садом «Семицветик» и Анастасии Дивиденко, заведующей детским садом «Журавушка».

Система дошкольного, школьного и дополнительного образования в Светлом вообще предмет постоянного внимания. Она будет ежегодно пополняться новыми учреждениями и каждое из них получит синергию со всем образовательно-творческим ресурсом района. А в среднесрочных планах – целый квартал искусств и просвещения, уже обозначенный на генеральном плане Светлого.

— Для Светлого каждый год — новый этап развития, — сказала в своей приветственной речи Галина Гейдарова, и.о. главы Мошковского района. — Один год — открытие детского сада, другой – открытие школы искусств. И так, практически, все 15 лет. А 2026-й год — ещё одна дорога к школе от Локтинской улицы. И новый маршрут школьного автобуса. Планов у нас много. И уверенность в их воплощении тоже есть.

Заместитель министра региональной политики Евгений Бузмаков отметил ещё и удачу социального инжиниринга — тот факт, что в Светлом удалось сформировать полновесное соседское сообщество, обладающее высоким творческим тонусом.

— Здесь комфортно жить людям всех возрастов. За 15 лет тут возник практически полноценный маленький город, олицетворяющий само понятие комплексного развития. И очень наглядно он олицетворяет идею добрососедства, — отметил Евгений Бузмаков.

Эту же идею развернул в своей приветственной речи и Сергей Баландин, глава Барлакского сельсовета:

— Люди сюда приехали из разных мест. И Светлый смог стать для них Родиной. Общественная жизнь тут наполнена инициативой. Я очень благодарен Фонду добрых дел за творческую инициативу. И застройщику, который этот Фонд поддерживает. Озеленение, развитие благоустройства, малые архитектурные формы, эстетическая атмосфера — это всё дела Фонда.

Владимир Никонов, председатель совета директоров СФО «Основа», тоже отметил, что к органам самоуправления и соседскому сообществу компания относится как к полновесному фактору градостроительства:

— Чем больше здесь населения, тем лучше мы понимаем запросы жителей, лучше видим линии развития. Самоуправление очень эффективно в Светлом, сообщество заявляет о себе яркими инициативами. Сотрудничество органов власти, самоуправления, специалистов «Основы», всех жителей — залог того, что жить здесь будет радостно, интересно и светло.

Планы на ближайшее будущее у СФО «Основа» очень насыщенные и сугубо предметные. За пять грядущих лет в Светлом намечен очередной рывок развития. Конечно, слово «рывок» звучит резковато. Но то, что здесь уже сделано, даёт понять, что слово такое вполне уместно. По словам депутата Заксобрания Игоря Гришунина, работа на ближайшие пять лет — это композиционная «сшивка» всех кварталов Светлого за счет новых дорог, парковых пространств и новых функциональных зон.

— Пять лет назад не было дороги до села Локти, — вспоминает Игорь Гришунин. — Теперь она есть, наша сбывшаяся мечта. А в планах — поликлиника, полновесный дом культуры (чтобы вместе с филиалом детской школы искусств в Светлом появился бы арт-кластер для всех возрастов). А ещё — вторая школа, дорога до «Французского квартала». Хочу, чтобы здесь возникло ещё и собственное экологически чистое производство. Эта задача — в списке поставленных.

По его мнению (всеми поддержанному), наличие в таких поселениях собственных рабочих мест значительно уменьшает маятниковую миграцию — головную боль всех агломераций.

Игорь Гришунин отметил, что на недавних выборах за него проголосовали 83% избирателей Светлого.

— Я родился в деревне Белоярка, недалеко отсюда. Горжусь земляческими связями с вами и благодарен за это доверие, — сказал Гришунин. — Мы наказы оформляем и отчитаемся по каждому из них. Будем аккуратно ускорять развитие Светлого.

Рост, развитие, динамика – все эти слова вообще были ключевыми на празднике. Причем звучали «точно в строку» – сугубо предметно, в конкретике.