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Финансовая подушка: как накопить, в чем хранить сбережения бийчанам

  • 29/03/2024, 16:00

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Финансовая подушка: как накопить, в чем хранить сбережения бийчанам
По данным социологического исследования аналитического центра НАФИ, более половины россиян (55%) хотели бы иметь финансовую подушку, которая при потере основного дохода позволила бы сохранить прежний уровень жизни в течение полугода – времени, которое может потребоваться на поиск новой работы.

При этом у 67% опрошенных россиян нет накоплений вообще или их не хватит даже на 3 месяца привычной жизни. И только у 15% опрошенных имеются сбережения на черный день. Поэтому мы сегодня предлагаем разобраться, как грамотно сформировать финансовую подушку безопасности.

Что такое финансовая подушка и для чего она нужна?

Финансовая подушка безопасности — это денежный запас на случай форс-мажорных ситуаций. Чаще всего деньги могут потребоваться на медицинские услуги, например, на срочную дорогостоящую операцию, а также на ремонт или срочные бытовые покупки.

Вот три причины, по которым россияне чаще всего откладывают деньги:

  1. Форс-мажор. Поломка автомобиля, срочный ремонт – всё это ведет к незапланированным тратам и приводит к необходимости либо залезать в долги, либо использовать накопления, отложенные, например, на отпуск. Финансовая подушка позволяет справиться с возникшими трудностями и незапланированными расходами максимально комфортно для семейного бюджета.
  2.  Независимость от внешних обстоятельств.  Денежный запас дает возможность почувствовать себя независимым от внешних обстоятельств.
  3. Ощущение безопасности. В целом отложенные на всякий случай средства дают ощущение защищённости и уверенности в том, что внезапные неприятности можно будет пережить легче.

Какого размера должна быть финансовая подушка?

Основная задача накоплений — обеспечить привычный уровень жизни в отсутствие дохода, поэтому при расчете размера финансовой подушки исходить нужно из размера ежемесячных расходов семьи и предполагаемого времени «финансового простоя».

Чтобы правильно оценить расходы, лучше всего вести учет семейного бюджета. Кстати, платежи по кредитам тоже считаются расходами — непременно их учтите, чтобы финансового запаса хватало и на такие выплаты. А вот ежемесячные инвестиции или откладывание каких-нибудь сумм на отпуск к обязательным тратам не относятся.  Учитываем только жизненно важные расходы!

Теперь, когда вы знаете, как рассчитать оптимальный объем денежного запаса, надо определить, на какой период его должно хватить:

  • 1-3 месяца — такой суммы может быть достаточно, чтобы решить какие-то мелкие проблемы.
  • 6-7 месяцев —это самый оптимальный вариант. Этого запаса, скорее всего, вам хватит, чтобы найти хорошую вакансию, если нет работы, пройти все собеседования, дождаться оформления документов и первой зарплаты.
  • 12 месяцев — такая сумма создаст запас прочности на случай ухудшения экономической ситуации или чрезвычайных обстоятельств в жизни. Например, если потеря работы совпадет еще и с необходимостью дорогостоящего лечения кого-то из членов семьи.
  • Более 12 месяцев — скорее всего, такого объема сумма вам не потребуется целиком. Но если она позволяет вам чувствовать себя в безопасности, ее стоит накопить.

Как накопить на финансовую подушку?

Главное при создании запаса прочности — это начать на него копить. Если у вас еще нет никаких сбережений, поставьте финансовую цель их создать. Это важнее, чем поездка в отпуск или ремонт.

Для начала важно определить точную сумму, которую вы хотите накопить, и срок, в который вы планируете это сделать, а также решить, сколько будете откладывать.

Самый удобный способ копить — это откладывать определенную часть любого своего дохода. Например, 10% от зарплаты. Можно установить и более подробные правила. Например, откладывать 10% от зарплаты, кешбэк от банка, налоговые вычеты и не менее 50% от премии. Так вы сможете достичь своей цели еще быстрее.

Чтобы было проще, вначале можно создать финансовую подушку для минимально приемлемого уровня жизни. Допустим, обычно семья тратит в месяц 80 000 рублей. В непредвиденной ситуации она может отказаться, например, от походов в кино или каких-то дорогих покупок, сократив при этом свои расходы до 60 000 рублей. Получается, что для трехмесячного запаса будет достаточно 180 000 рублей вместо 240 000 рублей.

Где хранить финансовую подушку?

Идеальный инструмент для хранения сбережений должен соответствовать трем основным критериям:

Доступность — вы можете забрать деньги без потерь, быстро и в любой ситуации.

Надежность — у вас не возникнет убытка и ваши деньги не попадут в руки мошенников.

Выгода — ваши деньги не обесцениваются.

Пока вы копите деньги, оптимальным инструментом для их сохранения будет накопительный счет.  От привычного вклада он отличается лишь тем, что со счета вы можете в любое время снимать деньги, не теряя проценты, а также пополнять его, когда вам удобно.

У накопительного счета есть интересная опция, которая помогает копить – это его автоматическое пополнение с карты. Вы можете с помощью опции «Пополнил-накопил» настроить регулярный перевод при поступлении зарплаты или пенсии. Например, вы решили переводить 10% от зарплаты, и тогда при поступлении на карту 50 тысяч рублей, 5000 рублей автоматически попадут на накопительный счет. А при подключении опции «Купил-накопил» при любой покупке банк будет переводить % или фиксированную сумму с каждой операции по карте на ваш накопительный счет.  Например, вы решили переводить 10% от суммы транзакции. При оплате любых товаров на 4500 рублей, 450 рублей автоматически попадут на накопительный счет.

Скопив необходимую сумму, часть средств можно разместить на вкладе, тем самым зафиксировать доход на несколько месяцев, остальные оставить в свободном доступе на накопительном счете. Например, разместив накопления в ПСБ на вкладе «Формула дохода», банковский клиент получит дополнительный доход до 17% годовых*, при использовании накопительного счета «Акцент на процент» — до 16% годовых**.

* Ставка 17% годовых по вкладу «Формула дохода» действует в течение первых 50 дней при размещении суммы от 100 000 ₽ на 250 дней. Минимальная гарантированная ставка — 13% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 1 400 000 ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в Банках Российской Федерации. Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 14.03.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. 

** Указанная ставка 15% годовых по накопительному счету «Акцент на процент» с учетом ставки 8,5% и надбавки 6,5% годовых за покупки с использованием банковских карт ПСБ, совершенные клиентом на сумму не менее 100 000 ₽ в месяц. Указанная процентная ставка с учетом надбавки применяется на сумму остатка на накопительном счете до 1 000 000 ₽ (включительно) для всех клиентов и до 1 500 000 р для клиентов Orange Premium Club и Orange Premium Club+. Процентная ставка на сумму свыше составляет 8,5% годовых. Минимальная гарантированная ставка — 8,5% годовых. Информация представлена по состоянию на 15.03.2024. Полные условия накопительного счета представлены на сайте psbank.ru. Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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Фото: freepik.com — kues1 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : ПСБ подушка безопасности накопления


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