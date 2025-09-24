Рекламодателям

Почти 70% студентов, поступивших на бюджет в новосибирский медвуз, ― целевики

  • 24/09/2025, 17:30
Автор: Юлия Данилова
Почти 70% студентов, поступивших на бюджет в новосибирский медвуз, ― целевики
Обучение в клинической ординатуре полностью целевое

Целевой набор в медвузы и колледжи Новосибирской области играет ключевую роль в решении кадрового вопроса в учреждениях здравоохранения региона. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

По ее словам, по итогам 2025 года по целевому набору в НГМУ поступили 409 человек или 70% студентов, которые будут обучаться на бюджете. Из них 249 заключили договоры на обучение на лечебном факультете, 143 ― на педиатрии, 143 ― на стоматологии, по двое человек ― на медико-профилактическом факультете и факультете клинической психологии, один — на фармации.

— Конкурс был очень серьезный, и по целевому набору проходной балл доходил до максимальных цифр, особенно на стоматологии. По моим оценкам, 70% ― пока максимальная доля набора целевиков в нашем вузе. Однако если на государственном уровне будет принято решение, что все бюджетники после окончания медицинского вуза будут обязаны отработать в государственных медучреждениях, то доля целевых студентов увеличится, — не исключила Аксенова.

В целом в НГМУ по целевому договору сейчас обучаются 278 студентов, которые после окончания вуза пойдут работать в медорганизации, расположенные в Новосибирске и районах области.

— Мы внимательно отслеживаем ситуацию с кадрами в медорганизациях области с учетом половозрастного состава сотрудников, чтобы заранее понимать, когда медорганизации потребуются специалисты и куда можно трудоустроить выпускников, — пояснила замминистра.

Часть студентов, показавших высокие результаты, желающих продолжить обучение и набравших определенное количество баллов, смогут поступить в клиническую ординатуру. Этот этап обучения весь целевой, подчеркнула Елена Аксенова. Новосибирские студенты сейчас проходят целевое обучение в ординатуре в НГМУ, а также в Москве (по хирургии) и Санкт-Петербурге (по детской онкологии). Начиная со второго года обучения они могут работать как специалисты в поликлиниках и стационарах под присмотром наставника.  На целевое обучение в ординатуре договоры в этом году подписали 218 студентов, 413 уже работают как врачи-стажеры.

В шесть средне-специальных медицинских учебных заведений региона по целевому набору в этом году поступили 1942 студента. При этом в 2025 году по целевому договору из колледжей выпустили 447 человек — медсестер и фельдшеров.

Стоит отметить, что на коммерческой основе обучение в НГМУ ― одно из самых дорогих в регионе. По данным сервиса vuzopedia, в 2025 году за обучение на факультете «Стоматология» студенты будут платить от 449 тысяч рублей, на «Лечебном деле» — от 402 тысяч, на «Педиатрии» — от 338 тысяч. В августе, по данным hh.ru, на платформе от работодателей были размещены 3,6 тысячи вакансий врачей.

В Новосибирске целевиков активно готовят по педагогическим специальностям. Выпускники выходят на работу в школы города и области. В НГТУ обучаются около 1000 целевиков, 130 набраны в кампанию 2025 года. В основном кадрами обеспечиваются предприятия ОПК.

В других вузах города набор по целевым квотам идет менее эффективно. В НГУ в 2025 году по целевому набору поступили 30 студентов, «несмотря на горячее желание вуза брать больше». Наибольший интерес у целевиков вызвало новое направление в магистратуре, связанное с промышленной фармацией. В СГУТИ поступили 47 заявок от оборонных предприятий и административных структур. Они все были выполнены.

Согласно распоряжению правительства РФ квота для целевиков охватывает 838 направлений подготовки и научных специальностей, 12 из них квотируются впервые (например, «Филология», «Регионоведение России» и «Гостиничное дело»). С 2024 года все предложения работодателей собраны на портале «Работа России». Напомним, студенты, которые поступают по целевому набору, заключают специальный договор с вузом и будущим работодателем. Заказчик обязуется предоставить поддержку студенту (выплачивать стипендию) и обеспечить его трудоустройство по специальности. В свою очередь, целевик после получения диплома обязан отработать на предприятии от трех до пяти лет.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские врачи оценили идею сделать все бюджетные места в медвузах целевыми

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Власть Медицина Образование

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Целевой прием Колледжи Новосибирска кадры в медицине Вузы Новосибирска


