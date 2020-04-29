Кредит под 0%

И.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на пресс-конференции 21 апреля сообщал, что банки региона начали принимать заявки от предпринимателей на беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты. За неделю только в один банк поступили 40 заявок от МСП, 22 из них были одобрены.

На пресс-конференции 29 апреля губернатор области Андрей Травников сообщил, что сегодня в банки региона поступили 58 заявок от предприятий и организаций региона на получение беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты. Одобрены займы на 158 млн рублей.

Он подчеркивает, что для получения кредита важно, чтобы клиент относился к сегменту микро- и малого бизнеса, был включен в Единый реестр МСП, осуществлял свою деятельность не менее одного года, не находился в стадии банкротства.

К субъектам малого бизнеса относятся компании с годовым доходом до 800 млн рублей и численностью сотрудников до 100 человек. К микропредприятиям — компании с доходом до 120 млн рублей в год и штатом работников до 15 человек.

— Хочу отметить, что клиенты, которым банк предоставил кредитные каникулы по 106-ФЗ или реструктуризировал уже имеющиеся кредиты, не смогут воспользоваться данным продуктом, — добавил Шапоренко.

Заемные средства от ВТБ также могут быть предоставлены при наличии у сотрудников компании открытого в любом из банков счета или банковской карты, на которые будет переводиться зарплата. Кроме того, ВТБ расширил сроки кредитования по данной программе с 6 месяцев до 1 года.

— Банк активно информирует малый бизнес об условиях программы и возможностях ею воспользоваться, чтобы поддержать как можно больше своих клиентов, оказавшихся в сложных условиях вынужденного ограничения работы. ПАО ВТБ следит за развитием ситуации и готов принимать все необходимые меры для поддержки российских предпринимателей, — сообщают в пресс-службе кредитной организации.

Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» на этой неделе приступил к финансированию индивидуальных предпринимателей в рамках государственной программы кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса.

— Банк традиционно активно поддерживает сегмент МСП и рассчитывает, что данная программа поможет бизнесу легче преодолеть созданные коронавирусной инфекцией экономические трудности, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала РСХБ.

Напомним, льготное финансирование осуществляется в рамках программы правительства РФ, по условиям которой представители малого и среднего бизнеса могут получить кредит под 0% годовых на выплату заработной платы сотрудникам. На получение беспроцентного кредита могут рассчитывать компании, которые осуществляют деятельность в наиболее уязвимых к ситуации с распространением коронавируса отраслях, определенных правительством РФ, сохранившие рабочие места за всеми сотрудниками в течение всего периода кредитования.

Цель кредита — неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости (выплата заработной платы сотрудникам). Нулевая ставка действует в течение 6 месяцев. Максимальная сумма кредита рассчитывается из штатной численности сотрудников: численность сотрудников, МРОТ (с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате с учетом выплат страховых взносов), срок кредита— 6 месяцев.

Пока соглашение с Министерством экономического развития РФ об участии в данной программе подписал 31 российский банк. Список участников может расшириться.

Фото: пресс-служба банка