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Новосибирские производители роз решили проблемы импортозамещения

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Кадровый дефицит остаётся острой проблемой отрасли

Выращивание роз в сибирском климате сопряжено с рядом технологических сложностей. Тепличные хозяйства в Новосибирской области используют как российские, так и импортные саженцы, а продукцию поставляют в регионы от Дальнего Востока до Казахстана.

По словам главного агронома тепличного комплекса «Новосибирский (входит в ГК «Горкунов» — ред.) Натальи Пушкар, отечественные растения изначально легче переносят перепады влажности и низкие температуры. Зарубежные, полученные из питомников с мягким климатом, первое время требуют строгого соблюдения температурного режима. Однако у них есть преимущество — более мощный стартовый рост благодаря современным технологиям выращивания.

— Главный фактор приживаемости — не происхождение, а состояние корневой системы и возраст саженца. От высадки до первой срезки проходит 90–112 дней, — пояснила агроном изданию «Горсайт».

Основная проблема при выращивании — защита от вредителей и болезней. В теплицах розам угрожают паутинный клещ, тля, гусеницы и мучнистая роса. Высокая влажность и температура только способствуют их распространению. Для борьбы используют клеевые ловушки (жёлтые и синие), биопрепараты, а также регулируют влажность (не выше 70%) и проветривают помещения.

Температурный режим также влияет на качество срезки. Днём в теплице поддерживают 22–25 °C, ночью снижают до 15–18 °C. Это нужно, чтобы растения не тратили накопленные за день вещества на дыхание, а направляли их на формирование стеблей и бутонов.

Для промышленного выращивания, по мнению Пушкар, лучше подходят голландские и немецкие сорта (например, Avalanche). Они адаптированы к тепличным условиям и искусственному освещению.

С импортозамещением, как утверждает агроном, у производителей проблем нет. Минеральные удобрения производятся внутри страны, цены на них стабильны. Упаковочные материалы — картон, деревянная и полимерная тара — также закупаются у местных поставщиков.

Сложнее обстоит дело с логистикой. От срезки до покупателя цветы доезжают примерно за два дня. При перевозке в воде качество сохраняется, но главный риск — нарушение температурного режима. Зимой розы могут замёрзнуть, летом рефрижераторы — перегреться и выйти из строя.

Ещё одна серьёзная проблема отрасли — кадровый дефицит. Найти квалифицированных агрономов-розоводов и сборщиков крайне сложно.

— Причины — узкая специализация, общий дефицит кадров и переманивание. В крупных агрохолдингах зарплата доходит до 200–300 тысяч рублей. К тому же комбинаты расположены рядом с крупными городами, где идёт борьба за специалистов, — отметила Пушкар.

По данным Россельхозбанка, производство цветов в Сибири растёт. В 2025 году вырастили 24,6 млн штук, прогноз на 2026 год — 27,5 млн (+12%).

— Сибирские цветоводы становятся локомотивом цифровой трансформации цветочной отрасли. Это ключевой тренд, общий для всех производителей округа. Речь идет о разработке специализированного программного обеспечения, глубокой цифровизации процессов и внедрении современных технологий роботизации цветочной отрасли, — поясняла руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирских теплицах организуют массовое производство орхидей.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Регионы : Новосибирская область

Теги : цветоводство тепличный комплекс розы

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