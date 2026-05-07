В стройке должны работать профессионалы

— В строительной отрасли города пора наводить порядок. За последние годы ситуация, мягко говоря, ухудшилась. Появилось много желающих быстро «срубить кэш», и они ринулись в стройку. Раньше мои подрядчики занимались благоустройством дворов, а теперь строят дома. Без образования, без нужных знаний, без понимания, что ждет их будущих покупателей. В итоге получаем дома с крошечными студиями до 30 кв. метров. Я считаю такие квартиры преступлением и принципиально не закладываю их в свои проекты.

Сегодня у нас нет никакой оценки того, как застройщик влияет на рождаемость. Классический застройщик вкладывается в социальную инфраструктуру: детские сады, школы, благоустройство, дороги, освещение. Он заинтересован в том, чтобы дети его покупателей играли во дворах и ходили в школу рядом с домом. А у нас Новосибирск заполонили апартаменты. Их позиционируют как жилье, но девелоперы, которые их строят, не обязаны заботиться о садиках, школах и прочей инфраструктуре. Их цель – сиюминутная прибыль, а что будет дальше, их не волнует. Естественно, себестоимость строительства у них и у классического застройщика будет колоссально отличаться: 70% против 15-20%. Это уже создает нечестные условия на рынке.

Еще в 2001 году мы с Владимиром Филипповичем Городецким, тогда мэром города, обсуждали, как привлечь застройщиков к строительству школ и детских садов. Тогда при застройке 5-10 гектаров школа увеличивала стоимость квадратного метра на 5-6 тысяч рублей, а детский сад – на 2-3 тысячи. То есть, ответственность застройщика перед обществом оценивалась примерно в 10 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас эта цифра, конечно, больше, но и цены за это время выросли в разы.

Очень сложный вопрос с земельными участками. На торгах мы разгоняем цену до 420 миллионов рублей за гектар. И что дальше? Будем искать в этой земле нефть и алмазы? Это неправильно. Застройщик перекладывает эти расходы на стоимость квадратного метра, что сильно бьет по кошельку покупателей. Отсюда и шокирующие цены, которые мы видим на рынке недвижимости, делая жилье недоступным для многих.

В стройке должны работать профессионалы. Сейчас мы дали слишком много вольности, и появилось много желающих быстро заработать. На мой взгляд, это время проходит. Нужны застройщики, которые могут поставить себя на место будущих жителей, понимая свою ответственность перед ними. Если у кого-то не хватает компетенций это понять – уходите с рынка. Или учитесь, рассчитывайте свою экономику правильно, учитывая социальную ответственность перед обществом, а не только личную прибыль.