— С 2025 года, согласно изменившимся нормативным актам, при реализации проектов КРТ застройщики Новосибирска обязаны принимать участие в создании социальной инфраструктуры. Это не позиция прокуратуры — это требование федерального законодательства, где четко прописано все, что входит в КРТ.

Что касается инициативы ухода от точечной застройки, то нам необходимо видеть площадки, которые город будет развивать в перспективе, и игроков, которые будут на них работать. Нам необходимо понимать объем их вложений в социальную инфраструктуру. Это следующий шаг, его избежать невозможно.

Ранее в городе широко использовалась практика заключения соглашений под капитальный ремонт школ, параллельно с этим создавались дополнительные места в детских садах. На сегодняшний день еще реализуется пара таких проектов. Но в целом это уже пройденный этап. Нужно двигаться дальше. Все, что мы могли откапиталить за счет инвесторов — мы откапиталили, какие могли места создать — создали.

Мы хотим еще раз донести до строительного сообщества мысль о том, что в нашем понимании КРТ — это именно комплексное развитие территории, это то, что каждый из нас, наши семьи хотят видеть рядом с домом. Мы хотим утром спокойно завозить ребенка в школу и детский сад, вечером забирать их. Чтобы детям можно было безопасно гулять, то есть нужны благоустроенные дворы, чтобы рядом с домом были хорошие дороги, чтобы у нас была возможность получить качественную медицинскую помощь в рамках программы ОМС и т.д. Именно поэтому мы хотим упорядочить правоотношения в сфере КРТ. Но еще раз: нужно четко понимать, если у нас территория не обеспечена необходимыми объектами, а у муниципалитета в данный момент по разным причинам нет возможности участвовать в их создании, то мы не дадим перезонировать участки и строить там жилье.

Мы подберем механизмы, зайдем через транспортную инфраструктуру, через инженерку, проанализируем динамику порывов на сетях в конкретной локации, но не дадим хода этой истории.

Мы согласны, что город нужно развивать, и не планируем тормозить эти процессы, но развиваться он должен гармонично, не только в интересах застройщиков, но и жителей.

Прокуратура не собирается вмешиваться в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства. Нам закон запрещает это делать. У нас основная задача и конечная цель — это соблюдение интересов наших граждан. Поэтому, компании малого и среднего бизнеса, включайтесь в муниципальные КРТ, создавайте многоконтурные КРТ, расселяйте ветхие и аварийные дома — такие инициативы мы будем поддерживать.