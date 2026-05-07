Экономика застройщиков трансформируется из-за ситуации в экономике

― На мой взгляд есть как минимум три нерешенных вопроса, требующих детальной проработки.

Номер один ― что делать с купленными участками, которые не попадают под новые требования КРТ, озвученные властью города? Многие застройщики покупали их еще несколько лет назад, просчитывая экономику строительства. Нужно понимать, что до сегодняшнего момента бизнес вкладывал денежные средства в покупку земельных активов, причем не только свои, но и кредитные. Это немаленькие деньги. Если встанет вопрос об их возврате, то это прямой путь к банкротству компании. Я лично знаю немало таких застройщиков.

Нам не совсем понятно, почему законодатель хочет избавиться от точечной застройки в городе таким кардинальным образом. Сегодня есть работающие механизмы, которые невозможно обойти, и с их помощью можно закрыть этот вопрос полностью.

Начнем с того, что у нас в городе есть правила землепользования и застройки (ПЗЗ), в них ежегодно вносятся правки. В ПЗЗ четко прописаны все требования к участкам, где возможна малоэтажная, среднеэтажная и высотная застройка. Если прокуратура не хочет, чтобы на участке 0,35 гектара строились высотки — поменяйте эти требования, введите еще одну градацию. Например, на участке от 0,35 до 1 гектара можно строить с пониженной плотностью застройки и ограниченной этажностью. И все ― никаких свечек на маленьких территориях не будет!

Еще один действующий механизм, позволяющий провести плавное реформирование нормативных актов о КРТ, — это градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), который застройщик получает на каждый земельный участок от мэрии города Новосибирска. Действие данного документа ― три года, и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ он четко регламентирует нормы, которыми должен руководствоваться застройщик при реализации проекта. Дайте застройщикам, уже купившим землю во время действия этих норм, реализовать намеченные проекты. Пусть у них будет время, пока действует ГПЗУ, чтобы дойти до разрешения на строительство и дальше реализовывать проект. Новые участки, купленные после вступления в силу каких-то законодательных актов и нормативов, будут уже анализироваться потенциальными покупателями с учетом этих изменений.

В такой ситуации мы не получим волны обманутых дольщиков и обманутых застройщиков, которые вложились в земельные активы, а на пути реализации проектов им изменили правила игры.

Номер два. Сейчас экономика проектов трансформируется из-за низких продаж, меняются сроки реализации действующих проектов, что уже чревато нарушением условий КРТ, а значит ― расторжением договоров.

В нынешних экономических условиях делать прогнозы в принципе невозможно. К примеру, компания три года назад выиграла КРТ на 5 гектаров. По условиям договора она обязана сдать школу при 60% построенного жилья, но не позже 2032 года. Сегодня уже точно ясно, что никто 60% в прописанные сроки не построит, так как на этот объем на рынке нет платежеспособного спроса, а школу при этом никто не отменял. Что в такой ситуации делать застройщику? Как государство будет себя вести с девелоперами, которые не выполнили обязательства, взятые на себя в рамках договоров КРТ? Механизма урегулирования этой ситуации нет. Еще раз подчеркну: она сформировалась не из-за того, что застройщик плохой, а из-за общей ситуации в экономике.

Номер три ― как будет развиваться наш город в уже существующей застройке? Мы рискуем получить пустыри в локациях, где вполне можно развивать современные высотные дома. Например, сейчас на Демьяна Бедного, 55 находится старое производственно-складское помещение. Участок занимает 1 гектар ― и это центр города! По предлагаемым новым правилам осваивать участок жилой и деловой застройкой будет нельзя. И что дальше? Здание будет стоять и разваливаться? Жители окрестных домов точно будут этому рады? Мы считаем, что необходим дифференцированный подход, каждый земельный участок нужно рассматривать индивидуально. Строительство внутри существующего жилого массива, безусловно, должно быть под запретом. Но развитие территории, занятой старыми объектами промышленной и коммерческой недвижимости, необходимо оценивать по-другому. Мы готовы встречаться с прокуратурой, с мэрией, с министерством строительства, обсуждать вопрос о составлении детальной карты города с такими участками и брать на себя обязательства в решении различных задач, так как считаем, что рубить с плеча в данной ситуации неправильно.