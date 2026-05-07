Мы выбиваем землю из-под ног у многих застройщиков

— Вопрос о необходимости параллельного развития жилищного строительства и социальной инфраструктуры я поднимаю с 2004 года, когда пришел работать депутатом в горсовет Новосибирска. Уже тогда я пытался убедить представителей муниципалитета, коллег-застройщиков, которые тоже были депутатами, что нужно пользоваться «сытыми» для отрасли годами и финансировать строительство школ и детских садов, так как у мэрии на это не было средств. Я предупреждал, что иначе мы придем к коллапсу, но все строители были категорически против. В итоге мои прогнозы оправдались.

С другой стороны, действующий коэффициент заполняемости школ 1,63, согласованный прокуратурой и правительством региона, ― тоже довольно спорный. Если мы будем стремиться к его снижению, чтобы дети учились в одну смену, то не сможем найти для этого учителей. Сейчас мы столкнемся с аналогичной проблемой на примере новых поликлиник, где возникнет дефицит врачей, медсестер и т.д.

Ситуация в экономике, в том числе в строительной отрасли, изменилась не в лучшую сторону, благодаря компрадорской политике Центробанка. Он работает на какую угодно страну, но только не на Россию. Когда нам говорят, что для остановки инфляции нужно повышать ставку ЦБ, это все равно, что для тушения пожара заливать костер бензином.

Мы тратим 800 млн рублей на дотации авиакомпании «Сибирь», 1,3 млрд — на ХК «Сибирь», на разные концессии. К примеру, на шесть школ мы уже истратили 19,4 млрд рублей. На котельную в Бердске вбухали 1,5 млрд. При этом мы принимаем решение об увеличении площади участка под КРТ и выбиваем землю из-под ног у многих застройщиков. У тех предпринимателей, которые работают на земле и платят налоги.

На начало 2026 года закредитованность региона составляла 122 млрд рублей, а в 2027 году вырастет до 237 млрд. И такая ситуация не только в нашей области. Нельзя сегодня ставить препоны бизнесу, который эту страну пытается удержать на плаву.