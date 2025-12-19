Сила новосибирской экономики заключается в ее диверсификации

Лучше, чем в среднем по России

Экономика России в этом году испытывает определенные сложности и продолжает охлаждаться, но, несмотря на это, экономика Новосибирской области даже в таких условиях развивается. Об этом на итоговой годовой пресс–конференции сообщил губернатор региона Андрей Травников.

По итогам 2025 года, валовый региональный продукт Новосибирской области составит, по предварительной оценке, около 2,7 трлн рублей (+2% к 2024 году).

Индекс промышленного производства по итогам 9 месяцев 2025 года — 102,7%.

— Положительный вклад в прирост ВРП дают практически все отрасли экономики, промышленности, строительства, розничной торговли, сельхозпроизводства. Самые приличные проценты прироста — в производстве транспортных средств и оборудования (123%), в металлургии (116%), в производстве машин и оборудования (112,5%), в производстве лекарственных средств и материалов для медицинских целей (110%), — подчеркнул губернатор.

Товарооборот розничной торговли, то есть покупательная способность жителей — 103,3%, без учета инфляции.

Объем инвестиций в основной капитал в Новосибирской области по итогам года ожидается в сумме 628,2 млрд рублей (101,5%).

— Прирост — всего лишь 1,5%, но в сегодняшних условиях это тоже очень важно и подтверждает силу новосибирской экономики благодаря ее диверсифицированности, — уверен губернатор.

Акцент на импортозамещение

Промышленность региона делает акцент на импортозамещение, технологический суверенитет и поддержку высокотехнологичных производств. На долю промышленности приходятся более 20% ВРП.

— В регионе действует системная государственная поддержка: реализуется программа развития промышленности, работают инструменты льготного финансирования через фонды и оказывается помощь предприятиям в компенсации затрат отечественного оборудования. Такой подход позволяет повышать конкурентоспособность производств и создавать условия для технологического развития, — отмечает и.о. министра промышленности Денис Рягузов.

Чтобы поддержать предприятия Новосибирской области в условиях высокой ключевой ставки Центробанка России, в начале 2025 года в регионе была проведена докапитализация Фонда поддержки промышленности в размере более 1 млрд рублей. За 9 месяцев из дополнительных средств фонда выданы 11 займов на общую сумму почти 400 млн рублей. Например, на базе АО «НовосибАРЗ» в 2025 году были реализованы несколько значимых проектов отечественного машиностроения: создан первый российский автовоз на восемь автомобилей, полностью отечественный кузов для карьерного самосвала грузоподъемностью 120 тонн, а также действующий боевой робот «КилоВольт».

В регионе также развивается проект по поддержке местных товаропроизводителей «Сделано в Новосибирской области», который вышел на маркетплейсы «Озон» и «Мегамаркет». Сегодня там представлены более 30 тысяч товаров, 46 брендов и более 20 категорий продукции новосибирских компаний.

Благодаря заделу

Прирост в строительной отрасли по итогам 11 месяцев 2025 года составил около 102% в сопоставимых ценах по объему строительных работ. Плановый показатель, установленный федеральным центром перед Новосибирской областью на 2025 год, составляет 2,154 млн кв.м, с января по ноябрь построены и введены более 2 млн кв.м. В структуре введенного за 11 месяцев 2025 года жилья почти 53% — это ИЖС, 47% — многоквартирные дома.

— Удерживать высокие показатели ввода жилья позволяет созданный задел по строящимся многоквартирным домам — на сегодняшний день, судя по действующим разрешениям на строительство, он составляет более 4,5 млн кв.м. Несмотря на экономические сложности и высокие ипотечные ставки, сфера жилищного строительства в нашем регионе продолжает стабильное развитие, — отмечал министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.

К ключевым проектам 2026 года в строительстве можно отнести микрорайон Клюквенный и «СмартСити». Кроме того, в 2026 году анонсирован запуск КРТ–проектов по индивидуальному жилищному строительству.

— Перед нами уже поставлены задачи на 2026 год. По плану нам предстоит ввести также не менее 2,154 млн кв.м жилья, — пояснял Богомолов.

В ближайшую трехлетку, в 2026–2028 годах, в регионе также планируется построить и ввести в эксплуатацию 15 объектов образования, 21 медицинский комплекс. За 2026 год также планируется возвести 12 домов для льготных категорий граждан.

В лидерах по России

В 2025 году Новосибирская область заняла четвертое место в рейтинге эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации субъектов.

— Регион системно реализует федеральную задачу Указа Президента по достижению 95% уровня внедрения технологий искусственного интеллекта в отрасли экономики и социальной сферы, сферы госуправления. Уже реализованы 10 сценариев с доверенным ИИ: поиск пропавших людей по системе распознавания лиц, выявление лесных пожаров и информирование о рисках возгорания, анализ медицинских изображений с выявлением вероятных патологий, голосовой ввод заключений врача, обработка и автоматическая роспись обращений граждан и другие, — рассказывал министр цифрового развития области Сергей Цукарь.

Проекты Новосибирской области вошли в число успешных цифровых практик страны. Это «Безопасный город», сервис по розыску детей, Единый контактный центр, робот Николай, голосовая клавиатура и другие.

Стоит также отметить, что в метрополитене Новосибирска 1 ноября состоялся запуск новых биометрических терминалов, которые позволяют оплачивать проезд бесконтактным способом. Все больше магазинов в области внедряют технологию подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX. А на конец ноября более 84 тысяч человек пользовались сервисами «Карты жителя Новосибирской области».

В Минцифры также отмечали, что сегодня 98% жителей Новосибирской области обеспечены мобильной связью и интернетом. Помимо строительства новых базовых станций, в регионе идет постоянная работа по модернизации сетей связи и увеличению территории покрытия современным стандартом 4G.

В 2026 году регион планирует полностью завершить подключение к мобильной сети и интернету малых сел категории от ста жителей.

Под знаком «СКИФа»

К ключевым достижениям в сфере науки можно однозначно отнести выход на финишную прямую реализации ЦКП «СКИФ». Технический запуск проекта ожидается в конце декабря 2025 года. К этому сроку будут завершены строительно–монтажные работы, сдано оборудование ускорительного комплекса, инжекционный комплекс (линейный ускоритель и бустерный синхротрон) достигнет проектных параметров энергии — 3 ГэВ, и электронный пучок будет перепущен в накопительное кольцо. Оборудование семи экспериментальных станций будет сдано заказчику, и начнется его монтаж. Одна станция будет полностью смонтирована. В конце ноября в Новосибирске прошел первый конгресс пользователей ЦКП «СКИФ», который собрал более 300 человек из 25 городов России, Белоруссии, Казахстана и Вьетнама.

В 2025 году в городе была сдана первая очередь кампуса НГУ. А также запущены новые инновационные производства на базе «Кампуса Академпарка».

— Благодаря их вводу Академпарк расширит спектр услуг для инновационных бизнесов, будет активнее привлекать инвестиции, выстраивать кооперацию с научными организациями СО РАН, крупными российскими и зарубежными корпорациями. Ожидается увеличение объемов производства и экспорта высокотехнологичной продукции, появление новых источников налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, — прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Впервые Новосибирская область стала лучшим региональным оператором «Сколково».

В ближайшие годы Академпарк при содействии правительства Новосибирской области планирует расширить площади объектов до 300 тысяч кв.м, построив новые здания для резидентов и создав более 1500 новых рабочих мест. На 2026–2027 годы на создание инфраструктуры запланированы около 850 млн рублей.

В 2026–м продолжится работа на ЦКП «СКИФ». На объекте планируется завершить тестовую эксплуатацию и комплексную наладку всех инженерных систем, к середине года — получить циркулирующий пучок электронов и проектные параметры в накопителе «СКИФ», а затем начать первые эксперименты.

Долгожданные открытия

Ключевым событием в транспортной отрасли является ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской протяженностью более 5 км и стоимостью около 47 млрд рублей. Пока он запущен частично. Полностью все съезды концессионер обещает сдать в 2026 году.

К долгожданным событиям года в транспортной отрасли также можно отнести сдачу станции метро «Спортивная», а «Новосибирский метрополитен» получил пять составов пятивагонного поезда «Ермак».

В 2025 году в регионе стартовал новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» (ИДЖ). Он является преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

— Его основная цель — комплексное развитие населенных пунктов с упором на ремонт дорог, благоустройство общественных территорий и дворовых пространств, развитие сферы ЖКХ и транспорта. В течение сезона работы проходили на 107 объектах. Это 256,6 км региональных дорог и более 1 тысячи пог. м мостов и путепроводов. На опорной сети приведены в нормативное состояние 108,4 км дорог. Общий объем государственной поддержки региона в 2025 году по всем дорожным программам составил более 8 млрд рублей, — отмечал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

К 2030 году по ИДЖ планируется привести в норматив не менее 60% дорог регионального и межмуниципального значения, 85% дорог опорной сети и на 30% улучшить качество жизни в опорных населенных пунктах.

Стоит также отметить, что в рамках XIX Международного форума «Транспорт России» Костылевский предложил создать Фонд развития общественного транспорта. По его словам, этот механизм даст регионам стабильный и прогнозируемый источник средств для обновления транспорта без увеличения нагрузки на основные статьи расходов.

В планах на 2026 год — объекты, по которым уже идет разработка проектно–сметной документации. Это дороги, обеспечивающие пропускную способность южного направления на Академгородок: Бердское шоссе, переезд и развязка на Матвеевке. В стадии проектирования находится Южный транзит. В него входит большой комплекс объектов, примыкающих к Бугринскому мосту в центре проекта, на юге — к Ордынскому кольцу, на севере — к будущему Восточному обходу. В стадии предпроектных проработок — развязки на улице Станционной, которые позволят повысить пропускную способность вылетной трассы на аэропорт и т.д. В списке актуальных для региона проектов также есть реконструкция Чуйского тракта, федеральной трассы Р–254 «Иртыш» и аэропорта Толмачево.

Новые возможности в рамках нацпроектов

Новосибирская область в 2025 году включилась в реализацию федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

— Нам удалось в установленные сроки выполнить первые три объекта водоснабжения по федеральному проекту: в Сузуне, в селе Новолуговое Новосибирского района и в Чановском районе. В следующем году работу продолжим, — рассказывал министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров.

В 2025 году на мероприятия по благоустройству в регионе были направлены 2,3 млрд рублей. Среди ключевых проектов — первый этап парка имени Юрия Федоровича Бугакова. Также в Новосибирске начата реализация масштабных проектов: сквера по улице Демакова и набережной по улице Саввы Кожевникова. Они будут завершены в следующем году. Продолжается работа и в парке Каменка.

Под занавес года области был одобрен перенос средств казначейского инфраструктурного кредита с 2026 года на 2025 год в объеме 1 млрд рублей в рамках следующих проектов: строительство канализационного коллектора жилищного района «Ключ–Камышенский» (перенос 432,4 млн рублей, общий объем финансирования — 567,3 млн рублей, срок реализации — 2025–2027 годы); и строительство дублирующего канализационного коллектора вдоль Бердского шоссе (перенос 605,3 млн рублей, общий объем финансирования — 2,5 млрд, срок реализации — 2025–2028 годы).

В 2026 году в область поступят 1,2 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния на реализацию проектов в сфере ЖКХ. До 2030 года при федеральной поддержке также планируется обновление 637 общественных пространств, то есть в год намерены благоустраивать более 100 общественных пространств.

В лидерах по Сибири

В 2025 году Новосибирская область стала лидером в Сибири по розничному и оптовому товарообороту. На потребительский рынок приходятся 17,8% ВРП и 18,1% занятых жителей области. Оборот оптовой торговли за январь–октябрь 2025 года достиг около 2,4 трлн рублей, розничной — 980,8 млрд рублей, закрепив за регионом лидерство среди регионов Сибирского федерального округа по основным показателям. Более 39% оборота формируют торговые сети, активно внедряющие цифровые технологии, включая платформу MAX с технологией ID, уже применяемую в 220 торговых объектах.

Товарооборот в общественном питании в регионе по итогам 10 месяцев составил почти 60 млрд рублей (+3,7%) — второе место в Сибири после Красноярска. В регионе работают 2300 предприятий общественного питания на почти 100 тысяч посадочных мест.

Оборот интернет–торговли по итогам 9 месяцев 2025 года в регионе составил 92,2 млрд рублей, это второе место после Красноярска.

— Важной задачей в 2025 году остается обеспечение торговли в сельских и отдаленных территориях. Мы системно занимаемся доступностью торговли на всей территории нашей области — от крупных городов до самых отдаленных сел. В 2025 году представлены 76 субсидий на поддержку торговли в сельских территориях, и эта мера доказала свою востребованность. В 2026–м областной бюджет предусматривает финансирование в размере 21 млн рублей, чтобы предприниматели в селах имели возможность осуществлять торговлю на местах, укреплять свою экономику и обеспечивать людей товарами первой необходимости, — рассказывал замминистра торговли Новосибирской области Дмитрий Гришунин.

Отложенные ожидания реализуются

В 2025 году в регионе были введены несколько долгожданных объектов в сфере здравоохранения. Это Новосибирская областная инфекционная больница, соглашение о строительстве которой было подписано в 2021–м. А также три из семи ГЧП–поликлиник: на Пролетарской, Виталия Потылицына и Ереванской.

В марте в перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ и за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), вошел «Федеральный детский реабилитационный центр на 300 коек», который строится на берегу Бердского залива.

До конца года в регионе завершится создание единой диспетчерской 103. Также завершается объединение Территориального центра медицины катастроф и станции скорой помощи. Реорганизация позволит объединить усилия специалистов, улучшить логистику, повысить качество и доступность экстренной медицинской помощи. Следующая задача — в ближайшие два года объединить службу скорой помощи на территории в единое юридическое лицо.

— В рамках региональной составляющей федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» на период 2026–2030 годов запланировано строительство трех объектов на сумму почти 5 млрд рублей. Это поликлиники в Карасуке, Татарске и Бердске. Запланирован капитальный ремонт шести объектов на сумму более 1,2 млрд рублей: поликлинических отделений в Каргате, Тогучине и в Линевской больнице, а также в Венгеровской ЦРБ, инфекционных отделений в Татарской и Карасукской ЦРБ, — комментировал министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

В 2026 году также ожидается запуск оставшихся ГЧП–поликлиник.

Ключевое событие в сфере образования региона — перезапуск школьной концессии. На площадки вышли новые подрядчики, которые должны сдать объекты до конца 2026 года. Однако свои двери перед учениками школы откроют уже в 2027 году.

— В 2025 году в Новосибирской области по нацпроекту «Молодежь и дети» проводился капремонт в 38 зданиях общеобразовательных организаций. В 2026–2027 годах запланирован капитальный ремонт еще 35 школьных зданий: 18 зданий — в 2026 году, 12 — в 2027 году, пять зданий — с двухлетним сроком производства ремонтных работ, — поясняла министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

По данным областной прокуратуры, в Новосибирске на сегодняшний день не хватает около 10 школ. Прокуратура в 2025 году вышла с предложением к органам власти о строительстве в городе четырех объектов образования общей стоимостью 7 млрд рублей, в приоритете Октябрьский, Ленинский и Кировский районы.

Больше, чем рассчитывали

Несмотря на тяжелые погодные условия, по итогам 2025 года прирост сельхозпроизводства в сопоставимых ценах в регионе составил 102%. Урожай зерновых и зернобобовых — 3 млн тонн и плюс более 600 тысяч тонн технических культур. При средней урожайности зерновых и зернобобовых 27,4 ц/га (+31%) в ряде хозяйств урожайность достигла 50–60 ц/га. Более 1 млн тонн зерновых и масличных планируется продать за пределы региона, в том числе за рубеж.

— В 2025 году объем экспорта масложировой продукции вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, например, экспортировано в 2,6 раза больше семян рапса. Новосибирская область занимает второе место в России по экспорту этой продукции. В 2025 году продукция АПК поставляется в 52 страны, ключевые направления — Юго–Восточная и Средняя Азия, а также Беларусь, Турция, Израиль и Марокко, — рассказывал министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

Экспорт рыбной продукции из рыбы, выловленной на водоемах Новосибирской области, в 2023 году составил 765,1 тонны, в 2024 году — 1032,5 тонны, а за 9 месяцев 2025–го — уже 1196,1 тонны. Основными странами – импортерами являются Казахстан и Китай.

На сегодняшний день 2100 новосибирских компаний участвуют во внешнеэкономических отношениях, имеют партнеров в 132 странах мира. По итогам 2025 года на долю региона приходятся 15,5% стоимостного объема внешнеэкономического товарооборота всего Сибирского федерального округа. При этом третий год регион становится лидером в Сибири по экспорту сельхозпродукции с объемом более 700 млн долларов.

Курс на муниципальные округа

К ключевым политическим итогам года можно отнести итоги выборов в горсовет Новосибирска и региональный парламент Новосибирской области. В горсовет восьмого созыва прошли 40 кандидатов от партии «Единая Россия», шестеро — от КПРФ, трое — от партии «Новые люди» и один — от партии «Родина». В Заксобрании восьмого созыва у «Единой России» — 51 кресло, у КПРФ — 10, у СРЗП, ЛДПР и «Новых людей» — по четыре, у «Партии пенсионеров» — два, у «Родины» — одно.

Кроме того, в 2025 году в Новосибирской области началось формирование муниципальных округов. 21 муниципальный район вышел с инициативой в парламент и правительство области, заявив, что они готовы переходить на одноуровневую систему.

— Для жителей ничего не поменяется. В сельсоветах будут структурные подразделения окружной администрации, где, скорее всего, станут работать те же самые сотрудники с тем же функционалом. Но создание муниципальных округов позволит решить вопрос с кадровым дефицитом на селе, в малых населенных пунктах. Единая система управления на территории создается для того, чтобы сократить количество представителей органов власти, в первую очередь депутатский корпус, сотрудников администраций. Многие процедуры становятся понятны, что упростит работу, — уверен Травников.

В 2024 году в Новосибирской области были созданы три округа, в 2025 — шесть. Остальные районы пройдут реформу в 2026 году.

