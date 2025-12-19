Сила новосибирской экономики заключается в ее диверсификации

Экономика России в этом году испытывает определенные сложности и продолжает охлаждаться, но, несмотря на это, экономика Новосибирской области даже в таких условиях развивается. Об этом на итоговой годовой пресс–конференции сообщил губернатор региона Андрей Травников.
— Положительный вклад в прирост ВРП дают практически все отрасли экономики, промышленности, строительства, розничной торговли, сельхозпроизводства. Самые приличные проценты прироста — в производстве транспортных средств и оборудования (123%), в металлургии (116%), в производстве машин и оборудования (112,5%), в производстве лекарственных средств и материалов для медицинских целей (110%), — подчеркнул губернатор.
— Прирост — всего лишь 1,5%, но в сегодняшних условиях это тоже очень важно и подтверждает силу новосибирской экономики благодаря ее диверсифицированности, — уверен губернатор.
Промышленность региона делает акцент на импортозамещение, технологический суверенитет и поддержку высокотехнологичных производств. На долю промышленности приходятся более 20% ВРП.
— В регионе действует системная государственная поддержка: реализуется программа развития промышленности, работают инструменты льготного финансирования через фонды и оказывается помощь предприятиям в компенсации затрат отечественного оборудования. Такой подход позволяет повышать конкурентоспособность производств и создавать условия для технологического развития, — отмечает и.о. министра промышленности Денис Рягузов.
Чтобы поддержать предприятия Новосибирской области в условиях высокой ключевой ставки Центробанка России, в начале 2025 года в регионе была проведена докапитализация Фонда поддержки промышленности в размере более 1 млрд рублей. За 9 месяцев из дополнительных средств фонда выданы 11 займов на общую сумму почти 400 млн рублей. Например, на базе АО «НовосибАРЗ» в 2025 году были реализованы несколько значимых проектов отечественного машиностроения: создан первый российский автовоз на восемь автомобилей, полностью отечественный кузов для карьерного самосвала грузоподъемностью 120 тонн, а также действующий боевой робот «КилоВольт».
В регионе также развивается проект по поддержке местных товаропроизводителей «Сделано в Новосибирской области», который вышел на маркетплейсы «Озон» и «Мегамаркет». Сегодня там представлены более 30 тысяч товаров, 46 брендов и более 20 категорий продукции новосибирских компаний.
Прирост в строительной отрасли по итогам 11 месяцев 2025 года составил около 102% в сопоставимых ценах по объему строительных работ. Плановый показатель, установленный федеральным центром перед Новосибирской областью на 2025 год, составляет 2,154 млн кв.м, с января по ноябрь построены и введены более 2 млн кв.м. В структуре введенного за 11 месяцев 2025 года жилья почти 53% — это ИЖС, 47% — многоквартирные дома.
— Удерживать высокие показатели ввода жилья позволяет созданный задел по строящимся многоквартирным домам — на сегодняшний день, судя по действующим разрешениям на строительство, он составляет более 4,5 млн кв.м. Несмотря на экономические сложности и высокие ипотечные ставки, сфера жилищного строительства в нашем регионе продолжает стабильное развитие, — отмечал министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.
К ключевым проектам 2026 года в строительстве можно отнести микрорайон Клюквенный и «СмартСити». Кроме того, в 2026 году анонсирован запуск КРТ–проектов по индивидуальному жилищному строительству.
— Перед нами уже поставлены задачи на 2026 год. По плану нам предстоит ввести также не менее 2,154 млн кв.м жилья, — пояснял Богомолов.
В ближайшую трехлетку, в 2026–2028 годах, в регионе также планируется построить и ввести в эксплуатацию 15 объектов образования, 21 медицинский комплекс. За 2026 год также планируется возвести 12 домов для льготных категорий граждан.
В 2025 году Новосибирская область заняла четвертое место в рейтинге эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации субъектов.
— Регион системно реализует федеральную задачу Указа Президента по достижению 95% уровня внедрения технологий искусственного интеллекта в отрасли экономики и социальной сферы, сферы госуправления. Уже реализованы 10 сценариев с доверенным ИИ: поиск пропавших людей по системе распознавания лиц, выявление лесных пожаров и информирование о рисках возгорания, анализ медицинских изображений с выявлением вероятных патологий, голосовой ввод заключений врача, обработка и автоматическая роспись обращений граждан и другие, — рассказывал министр цифрового развития области Сергей Цукарь.
Проекты Новосибирской области вошли в число успешных цифровых практик страны. Это «Безопасный город», сервис по розыску детей, Единый контактный центр, робот Николай, голосовая клавиатура и другие.
Стоит также отметить, что в метрополитене Новосибирска 1 ноября состоялся запуск новых биометрических терминалов, которые позволяют оплачивать проезд бесконтактным способом. Все больше магазинов в области внедряют технологию подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX. А на конец ноября более 84 тысяч человек пользовались сервисами «Карты жителя Новосибирской области».
В Минцифры также отмечали, что сегодня 98% жителей Новосибирской области обеспечены мобильной связью и интернетом. Помимо строительства новых базовых станций, в регионе идет постоянная работа по модернизации сетей связи и увеличению территории покрытия современным стандартом 4G.
В 2026 году регион планирует полностью завершить подключение к мобильной сети и интернету малых сел категории от ста жителей.
К ключевым достижениям в сфере науки можно однозначно отнести выход на финишную прямую реализации ЦКП «СКИФ». Технический запуск проекта ожидается в конце декабря 2025 года. К этому сроку будут завершены строительно–монтажные работы, сдано оборудование ускорительного комплекса, инжекционный комплекс (линейный ускоритель и бустерный синхротрон) достигнет проектных параметров энергии — 3 ГэВ, и электронный пучок будет перепущен в накопительное кольцо. Оборудование семи экспериментальных станций будет сдано заказчику, и начнется его монтаж. Одна станция будет полностью смонтирована. В конце ноября в Новосибирске прошел первый конгресс пользователей ЦКП «СКИФ», который собрал более 300 человек из 25 городов России, Белоруссии, Казахстана и Вьетнама.
В 2025 году в городе была сдана первая очередь кампуса НГУ. А также запущены новые инновационные производства на базе «Кампуса Академпарка».
— Благодаря их вводу Академпарк расширит спектр услуг для инновационных бизнесов, будет активнее привлекать инвестиции, выстраивать кооперацию с научными организациями СО РАН, крупными российскими и зарубежными корпорациями. Ожидается увеличение объемов производства и экспорта высокотехнологичной продукции, появление новых источников налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, — прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Впервые Новосибирская область стала лучшим региональным оператором «Сколково».
В ближайшие годы Академпарк при содействии правительства Новосибирской области планирует расширить площади объектов до 300 тысяч кв.м, построив новые здания для резидентов и создав более 1500 новых рабочих мест. На 2026–2027 годы на создание инфраструктуры запланированы около 850 млн рублей.
В 2026–м продолжится работа на ЦКП «СКИФ». На объекте планируется завершить тестовую эксплуатацию и комплексную наладку всех инженерных систем, к середине года — получить циркулирующий пучок электронов и проектные параметры в накопителе «СКИФ», а затем начать первые эксперименты.
Ключевым событием в транспортной отрасли является ввод в эксплуатацию мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской протяженностью более 5 км и стоимостью около 47 млрд рублей. Пока он запущен частично. Полностью все съезды концессионер обещает сдать в 2026 году.
К долгожданным событиям года в транспортной отрасли также можно отнести сдачу станции метро «Спортивная», а «Новосибирский метрополитен» получил пять составов пятивагонного поезда «Ермак».
В 2025 году в регионе стартовал новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» (ИДЖ). Он является преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
— Его основная цель — комплексное развитие населенных пунктов с упором на ремонт дорог, благоустройство общественных территорий и дворовых пространств, развитие сферы ЖКХ и транспорта. В течение сезона работы проходили на 107 объектах. Это 256,6 км региональных дорог и более 1 тысячи пог. м мостов и путепроводов. На опорной сети приведены в нормативное состояние 108,4 км дорог. Общий объем государственной поддержки региона в 2025 году по всем дорожным программам составил более 8 млрд рублей, — отмечал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.
К 2030 году по ИДЖ планируется привести в норматив не менее 60% дорог регионального и межмуниципального значения, 85% дорог опорной сети и на 30% улучшить качество жизни в опорных населенных пунктах.
Стоит также отметить, что в рамках XIX Международного форума «Транспорт России» Костылевский предложил создать Фонд развития общественного транспорта. По его словам, этот механизм даст регионам стабильный и прогнозируемый источник средств для обновления транспорта без увеличения нагрузки на основные статьи расходов.
В планах на 2026 год — объекты, по которым уже идет разработка проектно–сметной документации. Это дороги, обеспечивающие пропускную способность южного направления на Академгородок: Бердское шоссе, переезд и развязка на Матвеевке. В стадии проектирования находится Южный транзит. В него входит большой комплекс объектов, примыкающих к Бугринскому мосту в центре проекта, на юге — к Ордынскому кольцу, на севере — к будущему Восточному обходу. В стадии предпроектных проработок — развязки на улице Станционной, которые позволят повысить пропускную способность вылетной трассы на аэропорт и т.д. В списке актуальных для региона проектов также есть реконструкция Чуйского тракта, федеральной трассы Р–254 «Иртыш» и аэропорта Толмачево.
Новосибирская область в 2025 году включилась в реализацию федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
— Нам удалось в установленные сроки выполнить первые три объекта водоснабжения по федеральному проекту: в Сузуне, в селе Новолуговое Новосибирского района и в Чановском районе. В следующем году работу продолжим, — рассказывал министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров.
В 2025 году на мероприятия по благоустройству в регионе были направлены 2,3 млрд рублей. Среди ключевых проектов — первый этап парка имени Юрия Федоровича Бугакова. Также в Новосибирске начата реализация масштабных проектов: сквера по улице Демакова и набережной по улице Саввы Кожевникова. Они будут завершены в следующем году. Продолжается работа и в парке Каменка.
Под занавес года области был одобрен перенос средств казначейского инфраструктурного кредита с 2026 года на 2025 год в объеме 1 млрд рублей в рамках следующих проектов: строительство канализационного коллектора жилищного района «Ключ–Камышенский» (перенос 432,4 млн рублей, общий объем финансирования — 567,3 млн рублей, срок реализации — 2025–2027 годы); и строительство дублирующего канализационного коллектора вдоль Бердского шоссе (перенос 605,3 млн рублей, общий объем финансирования — 2,5 млрд, срок реализации — 2025–2028 годы).
В 2026 году в область поступят 1,2 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния на реализацию проектов в сфере ЖКХ. До 2030 года при федеральной поддержке также планируется обновление 637 общественных пространств, то есть в год намерены благоустраивать более 100 общественных пространств.
В 2025 году Новосибирская область стала лидером в Сибири по розничному и оптовому товарообороту. На потребительский рынок приходятся 17,8% ВРП и 18,1% занятых жителей области. Оборот оптовой торговли за январь–октябрь 2025 года достиг около 2,4 трлн рублей, розничной — 980,8 млрд рублей, закрепив за регионом лидерство среди регионов Сибирского федерального округа по основным показателям. Более 39% оборота формируют торговые сети, активно внедряющие цифровые технологии, включая платформу MAX с технологией ID, уже применяемую в 220 торговых объектах.
Товарооборот в общественном питании в регионе по итогам 10 месяцев составил почти 60 млрд рублей (+3,7%) — второе место в Сибири после Красноярска. В регионе работают 2300 предприятий общественного питания на почти 100 тысяч посадочных мест.
Оборот интернет–торговли по итогам 9 месяцев 2025 года в регионе составил 92,2 млрд рублей, это второе место после Красноярска.
— Важной задачей в 2025 году остается обеспечение торговли в сельских и отдаленных территориях. Мы системно занимаемся доступностью торговли на всей территории нашей области — от крупных городов до самых отдаленных сел. В 2025 году представлены 76 субсидий на поддержку торговли в сельских территориях, и эта мера доказала свою востребованность. В 2026–м областной бюджет предусматривает финансирование в размере 21 млн рублей, чтобы предприниматели в селах имели возможность осуществлять торговлю на местах, укреплять свою экономику и обеспечивать людей товарами первой необходимости, — рассказывал замминистра торговли Новосибирской области Дмитрий Гришунин.
В 2025 году в регионе были введены несколько долгожданных объектов в сфере здравоохранения. Это Новосибирская областная инфекционная больница, соглашение о строительстве которой было подписано в 2021–м. А также три из семи ГЧП–поликлиник: на Пролетарской, Виталия Потылицына и Ереванской.
В марте в перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ и за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), вошел «Федеральный детский реабилитационный центр на 300 коек», который строится на берегу Бердского залива.
До конца года в регионе завершится создание единой диспетчерской 103. Также завершается объединение Территориального центра медицины катастроф и станции скорой помощи. Реорганизация позволит объединить усилия специалистов, улучшить логистику, повысить качество и доступность экстренной медицинской помощи. Следующая задача — в ближайшие два года объединить службу скорой помощи на территории в единое юридическое лицо.
— В рамках региональной составляющей федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» на период 2026–2030 годов запланировано строительство трех объектов на сумму почти 5 млрд рублей. Это поликлиники в Карасуке, Татарске и Бердске. Запланирован капитальный ремонт шести объектов на сумму более 1,2 млрд рублей: поликлинических отделений в Каргате, Тогучине и в Линевской больнице, а также в Венгеровской ЦРБ, инфекционных отделений в Татарской и Карасукской ЦРБ, — комментировал министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.
В 2026 году также ожидается запуск оставшихся ГЧП–поликлиник.
Ключевое событие в сфере образования региона — перезапуск школьной концессии. На площадки вышли новые подрядчики, которые должны сдать объекты до конца 2026 года. Однако свои двери перед учениками школы откроют уже в 2027 году.
— В 2025 году в Новосибирской области по нацпроекту «Молодежь и дети» проводился капремонт в 38 зданиях общеобразовательных организаций. В 2026–2027 годах запланирован капитальный ремонт еще 35 школьных зданий: 18 зданий — в 2026 году, 12 — в 2027 году, пять зданий — с двухлетним сроком производства ремонтных работ, — поясняла министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.
По данным областной прокуратуры, в Новосибирске на сегодняшний день не хватает около 10 школ. Прокуратура в 2025 году вышла с предложением к органам власти о строительстве в городе четырех объектов образования общей стоимостью 7 млрд рублей, в приоритете Октябрьский, Ленинский и Кировский районы.
Несмотря на тяжелые погодные условия, по итогам 2025 года прирост сельхозпроизводства в сопоставимых ценах в регионе составил 102%. Урожай зерновых и зернобобовых — 3 млн тонн и плюс более 600 тысяч тонн технических культур. При средней урожайности зерновых и зернобобовых 27,4 ц/га (+31%) в ряде хозяйств урожайность достигла 50–60 ц/га. Более 1 млн тонн зерновых и масличных планируется продать за пределы региона, в том числе за рубеж.
— В 2025 году объем экспорта масложировой продукции вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, например, экспортировано в 2,6 раза больше семян рапса. Новосибирская область занимает второе место в России по экспорту этой продукции. В 2025 году продукция АПК поставляется в 52 страны, ключевые направления — Юго–Восточная и Средняя Азия, а также Беларусь, Турция, Израиль и Марокко, — рассказывал министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.
Экспорт рыбной продукции из рыбы, выловленной на водоемах Новосибирской области, в 2023 году составил 765,1 тонны, в 2024 году — 1032,5 тонны, а за 9 месяцев 2025–го — уже 1196,1 тонны. Основными странами – импортерами являются Казахстан и Китай.
На сегодняшний день 2100 новосибирских компаний участвуют во внешнеэкономических отношениях, имеют партнеров в 132 странах мира. По итогам 2025 года на долю региона приходятся 15,5% стоимостного объема внешнеэкономического товарооборота всего Сибирского федерального округа. При этом третий год регион становится лидером в Сибири по экспорту сельхозпродукции с объемом более 700 млн долларов.
К ключевым политическим итогам года можно отнести итоги выборов в горсовет Новосибирска и региональный парламент Новосибирской области. В горсовет восьмого созыва прошли 40 кандидатов от партии «Единая Россия», шестеро — от КПРФ, трое — от партии «Новые люди» и один — от партии «Родина». В Заксобрании восьмого созыва у «Единой России» — 51 кресло, у КПРФ — 10, у СРЗП, ЛДПР и «Новых людей» — по четыре, у «Партии пенсионеров» — два, у «Родины» — одно.
Кроме того, в 2025 году в Новосибирской области началось формирование муниципальных округов. 21 муниципальный район вышел с инициативой в парламент и правительство области, заявив, что они готовы переходить на одноуровневую систему.
— Для жителей ничего не поменяется. В сельсоветах будут структурные подразделения окружной администрации, где, скорее всего, станут работать те же самые сотрудники с тем же функционалом. Но создание муниципальных округов позволит решить вопрос с кадровым дефицитом на селе, в малых населенных пунктах. Единая система управления на территории создается для того, чтобы сократить количество представителей органов власти, в первую очередь депутатский корпус, сотрудников администраций. Многие процедуры становятся понятны, что упростит работу, — уверен Травников.
В 2024 году в Новосибирской области были созданы три округа, в 2025 — шесть. Остальные районы пройдут реформу в 2026 году.
Ранее редакция сообщала о том, что российская экономика возвращается к сбалансированным темпам роста.
